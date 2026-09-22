텍사스 가스발전소, 대미투자 스타트

“20년간 31조원 투입해 61조 회수”

이미지 확대 김정관(왼쪽) 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회 전체 회의에 출석해 대미투자 프로젝트 관련 보고를 하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김정관(왼쪽) 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회 전체 회의에 출석해 대미투자 프로젝트 관련 보고를 하고 있다.

안주영 전문기자

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세줄 요약 정부가 2000억 달러 규모 대미투자 1호 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 확정했다. 20년간 투자금 회수가 가능하다고 보고했지만, 야권은 전력구매계약 미확정과 높은 수익률 요구를 문제 삼았다. 텍사스 엔시날 가스발전소, 대미투자 1호 확정

정부, 20년 회수 가능성 강조하며 상업성 보고

야권, 전력구매계약 미확정과 수익성 우려

2026-09-23 1면

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정부가 총 2000억 달러(약 270조원) 규모의 대미투자 ‘1호 사업’으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업을 확정했다고 22일 국회에 보고했다. 더불어민주당은 “안정적인 수익성이 확보된 것으로 보인다”고 했지만, 국민의힘에선 “국익에 맞는 협상에 나서 달라”며 우려를 표했다.국회 재정경제기획위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회는 이날 각각 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관으로부터 정부가 확정한 대미투자 1호 프로젝트와 추진 계획 중인 2·3호 프로젝트를 비공개로 보고받았다.국민의힘 소속 김성원 산중위원장은 정부 보고를 받은 후 “정부가 232억 달러(약 31조원)를 투자해 20년간 430억~450억 달러(약 58조~61조원)를 회수 가능하다고 설명했다”고 전했다. 민주당 재경위 간사인 오기형 의원도 “정부에서 상업적 합리성이 있다고 보고했다”고 설명했다.엔시날 프로젝트는 텍사스 엔시날 지역에 가스복합화력발전소를 짓는 사업이다. 최근 텍사스에 첨단 반도체 공장과 인공지능(AI) 데이터센터가 들어서며 전력 수요가 급증한 데 따른 것이다. 전체 설비 용량 약 6.3GW를 계획하고 있다.국민의힘 소속 한 산중위 위원은 통화에서 “1호 프로젝트는 협상이 끝나 국회에 보고가 된 것이고, 2·3호는 이제 시작 단계라 진행 상황에 대한 언급이 있었다”고 설명했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 직접 ‘엔시날 프로젝트’ 양해각서(MOU)를 발표할 것으로 알려졌다. 이에 국민의힘에서는 “사실상 MOU 체결 직전 면피 보고”라는 비판도 나왔다.정부는 대미투자특별법에 따라 사업의 상업적 합리성을 전제로 국회 보고만 거친 뒤 사업을 추진할 수 있다. 상업적 합리성이 확보되지 않았더라도 국가안보·공급망 안정 등을 이유로 추진하는 사업은 상임위의 동의를 받은 뒤 한미 협의를 진행할 수 있다.정부는 1호 프로젝트가 상업적 합리성을 갖췄다고 보고했지만 여야에서는 온도 차가 감지된다. 민주당 소속 한 산중위원은 통화에서 “전체적으로는 정부가 협상을 잘 끌고 왔고 안정적 수익이 확보될 것으로 본다. 다만 디테일(세부 사항)은 세밀하게 살펴 달라고 요구했다”고 전했다.반면 야권에서는 당초 합의했던 최소한의 안전장치들이 갖춰지지 않았다는 우려가 나왔다. 국민의힘 소속 한 산중위원은 “200억 달러 투자 시 원리금을 회수하려면 연평균 15% 정도의 현실적으로 불가능한 내부수익률(IRR)을 거둬야 하는데 확정된 전력 판매처도 없이 수익률을 맞출 수 있는지 의문”이라고 우려했다.이날 정부 보고 과정에서 미국 정부로부터 전력구매계약(PPA) 약속을 받았느냐는 질의에는 정부가 “논의가 진행 중”이라며 명확한 답을 하지 않은 것으로 전해진다. 이날 국회 보고에서는 이재명 대통령이 지난 18일 대국민 기자회견에서 “동의하기 쉽지 않은 부분이 있다”고 한 발언과 관련해 문제 삼았던 조건이 무엇인지에 대한 질문도 나왔으나 정부 측은 이를 밝히지 않았다.후속 사업으로 보고된 ‘대형 원전 8기 건설’과 ‘알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트’를 놓고선 한미 간 입장 차가 커 앞으로 치열한 줄다리기가 예상된다.현재 한미는 미국에 1200억 달러 규모의 대형 원전 8기를 짓는 프로젝트 추진에는 합의한 것으로 알려졌다. 이 8기를 어떤 원전으로 구성하느냐가 쟁점이다. 한국은 한국형 원전 모델인 APR1400 2기를 포함하길 희망하나, 미국 측은 웨스팅하우스의 AP1000 모델로 8기를 구성할 것을 요구하고 있다.미국 원전기업 웨스팅하우스 지분 인수 비율도 관건이다. 한국은 의결권 확보 등을 위해 당초 15~20% 지분을 인수하려 했으나 미국이 반대하면서 현재 5~10% 범위에서 협의 중인 것으로 전해졌다.김 장관은 이날 “지분 5~10%를 확보해도 의결권을 얻을 수 있다”고 국회에 보고했다고 한다. 7% 안팎의 의결권 있는 보통주를 인수하는 데 합의할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 이와 관련해 한 산중위원은 “김 장관이 미국 정부는 어느 정도 이야기가 됐지만 웨스팅하우스의 반대가 크다고 설명했다”고 전했다.알래스카 LNG 프로젝트는 ‘상업적 합리성’이 발목을 잡고 있다. 1300㎞의 파이프라인을 건설해 한국 등 아시아에 LNG를 수출하는 440억 달러 규모의 사업이다. 사업성이 낮아 원리금 회수가 불투명하다는 우려가 크다.