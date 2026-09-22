정치 李대통령, 이소영 중기장관· 이정현 대검차장 임명안 재가 권윤희 기자 입력 2026-09-22 23:35 수정 2026-09-22 23:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/22/20260922500314 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질문에 답하고 있다. 2026.9.15. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질문에 답하고 있다. 2026.9.15. 안주영 전문기자 李대통령, 이소영 중기장관· 이정현 대검차장 임명안 재가 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지