靑, 조희대 재제청 거부에 “깊은 유감…대통령 임명권 무력화”

“대한민국 헌법에 위배되는 인식”

“조희대, 현 상황 더 방치 말아야”

이미지 확대 청와대 전경. 2026.9.21 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 청와대 전경. 2026.9.21 홍윤기 기자

세줄 요약 청와대는 조희대 대법원장이 대법관 후보 재제청 요구를 거부한 데 대해 깊은 유감을 표했다. 대법관 공백이 장기화되면 국민의 신속한 재판받을 권리가 침해된다고 지적했고, 대법원장의 제청권이 대통령 임명권보다 우위라는 인식은 헌법에 위배된다고 비판했다. 청와대, 대법관 후보 재제청 거부에 강한 유감 표명

대법관 공백 장기화로 신속한 재판권 침해 우려 지적

대법원장 제청권 우위 해석은 헌법 위배라며 비판

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청와대는 22일 대법관 후보 재제청 요구에 응할 수 없다는 조희대 대법원장의 입장에 대해 “대통령의 임명권을 무력화하는 것”이라며 강한 유감을 표했다.청와대 관계자는 이날 “대통령의 제청 반려에도 불구하고 노태악 전 대법관 후임 대법관 후보자를 재제청하지 않겠다는 대법원장의 입장 발표에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.이어 “노태악 전 대법관이 퇴임한 지 6개월이 지났다”며 “대법관 1인당 연간 3500~4600건의 사건을 처리하고 있는 상황에서 대법관 1인의 공백은 고스란히 국민의 신속한 재판받을 권리의 침해로 이어지고 있다”고 지적했다.이 관계자는 “대법원장의 입장 발표는 대법원장의 제청권이 대통령의 임명권보다 우위에 있다는 것”이라며 “대한민국 헌법에 위배되는 인식”이라고 지적했다. 그러면서 “대법원장이 대법관 후보자를 제청하면 대통령이 그대로 임명하여야 한다는 것은 국민에 의해 선출된 대통령의 임명권을 무력화하는 것”이라고 했다.아울러 조 대법원장을 향해 “대법관 공백 장기화가 국민들의 피해로 돌아간다는 사실을 직시하고, 더 이상 현 상황을 방치하지 말아야 할 것”이라고 촉구했다.앞서 이날 조 대법원장은 취재진과 만나 “대통령의 국법상 행위는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한 문서로써 한다”며 “이번 재제청 요청 관련 문서로는 8월 28일자 ‘대법관 후보자 재제청 요청’이 있을 뿐인데, 거기에는 재제청을 요청하는 구체적인 사유와 그 헌법적 근거가 적혀 있지 않다”고 입장을 밝혔다.