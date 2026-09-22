李대통령, 뉴욕서 이형일·강신철·홍지선 장관 임명안 재가

뉴욕 도착 직후 임명한 재가한 듯

국회, 오늘 이소영 채택 여부 논의

이미지 확대 이형일 부총리 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자, 홍지선 국토교통부 장관 후보자. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이형일 부총리 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자, 홍지선 국토교통부 장관 후보자. 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 차량으로 이동하고 있다. 2026.9.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 차량으로 이동하고 있다. 2026.9.22 연합뉴스

세줄 요약 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 도착 직후 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 강신철 국방부 장관, 홍지선 국토교통부 장관의 임명안을 재가했다. 세 장관은 인사청문 경과보고서가 채택된 상태다. 뉴욕 도착 직후 장관 임명안 재가

청문보고서 채택된 3명 대상 재가

유엔총회 연설서 평화 구상 설명 예정

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유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간 21일) 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 강신철 국방부 장관, 홍지선 국토교통부 장관에 대한 임명안을 재가했다.강유정 청와대 수석대변인은 언론 공지를 통해 인사청문 경과보고서가 채택된 세 장관에 대해 재가가 이뤄졌다고 전했다.전날 서울공항을 통해 출국한 이 대통령은 순방지인 뉴욕에 도착하자마자 임명안을 재가한 것으로 보인다.한편 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 이날 전체회의에서 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택 여부를 논의할 계획이다.이 대통령의 유엔총회 기조연설은 다음날로 예정돼 있다. 이 대통령은 이 자리에서 한반도 평화 공존의 청사진도 설명할 예정이다.