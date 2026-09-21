국힘 ‘李 재제청 요구’에 권한쟁의 심판

“국회의 대법관 임명동의 권한 침해”

조희대 ‘재제청 침묵’ 추석 넘길 듯

이미지 확대 김성수 신임 대법관 “절차적 기본권 보장” 조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 김성수 신임 대법관 취임식에서 눈을 감은 채 취임사를 경청하고 있다. 이재명 정부 출범 후 첫 대법관인 김 대법관은 이날 재판 지연 해소와 절차적 기본권 보장을 강조했다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김성수 신임 대법관 “절차적 기본권 보장” 조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 김성수 신임 대법관 취임식에서 눈을 감은 채 취임사를 경청하고 있다. 이재명 정부 출범 후 첫 대법관인 김 대법관은 이날 재판 지연 해소와 절차적 기본권 보장을 강조했다.

이지훈 기자

세줄 요약 국민의힘이 이재명 대통령의 대법관 후보자 재제청 요구를 두고 국회의 임명동의권과 심의·표결권을 침해했다고 주장하며 헌재에 권한쟁의 심판을 청구했다. 대통령이 후보자를 선별하면 대법원장 제청권이 무력화되고 국회의 동의권 행사도 차단된다고 봤다. 국민의힘, 대법관 재제청 요구 헌재 심판 청구

국회의 임명동의권·심의표결권 침해 주장

조희대 대법원장 침묵 속 논의 지연 전망

2026-09-22 4면

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국민의힘은 21일 이재명 대통령의 대법관 후보자 ‘재제청’ 요구가 국회의 헌법상 권한을 침해했다며 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했다. 국회 임명동의를 거쳐야 하는 대법관 후보자에 대해 대통령이 헌법에 없는 사실상의 ‘선별’을 시도해 임명동의 권한을 침해했다는 취지다.국민의힘 법률자문위원장인 김태규 의원 등은 이날 오전 헌재를 찾아 권한쟁의 심판서를 제출했다. 이들은 “대통령에게 대법관 후보자를 임의로 선별할 권한까지 인정한다면 사실상 대통령에게 대법관 후보자에 대한 거부권을 주는 것과 다름없다”고 강조했다.국민의힘은 이 대통령의 재제청 요구가 국회의원들의 대법관 임명동의권은 물론 심의·표결권을 침해했다고 보고 있다. 김 의원은 “대통령이 제청된 대법관 후보자 가운데 일부만 선별해 임명동의안을 제출하는 것이 가능하다면 대법원장의 제청권을 사실상 무력화할 뿐 아니라 국회의 임명동의권 행사까지 차단하게 된다”며 “헌재는 국회의 헌법상 권한 침해를 확인하고, 대통령의 임명동의안 미제출과 재제청 요구가 무효임을 조속히 선언해야 한다”고 촉구했다.조희대 대법원장의 침묵은 3주 넘게 이어지고 있다. 조 대법원장은 이날 청와대에서 이 대통령, 김성수 신임 대법관, 이흥구 전 대법관과 차담을 함께했다. 조 대법원장이 이 대통령과 어떤 대화를 나눴는지는 전해지지 않았다.조 대법원장이 추석 연휴 전에 결단에 나설 것이란 전망도 나왔으나 이 대통령이 이날 6박7일 순방길에 오르면서 연휴 이후로 미뤄지는 쪽에 무게가 실린다.