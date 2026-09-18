李대통령, 김성수 대법관 임명안 재가…이재명 정부 ‘1호 대법관’

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李대통령, 김성수 대법관 임명안 재가…이재명 정부 ‘1호 대법관’

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-09-18 18:47
수정 2026-09-18 18:47
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조희대, 지난달 이흥구 후임으로 임명 제청

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이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스
이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스


이재명 대통령은 18일 김성수(57·사법연수원 24기) 대법관의 임명안을 재가했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 공지를 통해 이같이 전했다. 이 대통령이 임명안을 재가하면서 김 대법관은 현 정부 출범 후 취임하는 첫 대법관이 됐다.

국회는 전날 본회의에서 무기명 투표를 거쳐 김 대법관에 대한 임명동의안을 재석 의원 268명 중 찬성 227명, 반대 28명, 기권 13명으로 의결했다. 이에 앞서 국회 인사청문특별위원회는 지난 14일 김 대법관에 대한 인사청문회를 진행한 뒤 16일 여야 합의로 인사청문경과보고서를 채택했다.

김 대법관은 지난달 18일 조희대 대법원장에 의해 이흥구 대법관 후임으로 이 대통령에게 임명 제청됐다.

김 대법관은 전남 함평 출생으로 1998년 광주지법 판사로 법관 생활을 시작해 광주지법 해남지원, 서울고법, 법원행정처 윤리감사심의관, 제주지법 부장판사, 청주지법 수석부장판사, 사법연수원 수석교수 등을 지냈다.
강동용 기자
세줄 요약
  • 이재명 대통령, 김성수 대법관 임명안 재가
  • 국회 본회의서 임명동의안 찬성 227표 의결
  • 현 정부 출범 후 첫 대법관 취임 확정
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