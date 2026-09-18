與김민석 李대통령 기자회견에 “같은 생각, 같은 마음”…野 “반성 없는 자화자찬·남 탓”

“민주당도 겸손하게 경청 민생 살펴”

박성준 “민생·개혁·통합 의지 확인”

박충권 “정권 실패 남 탓 돌린 찬가”

조용술 “내 사람만 호소한 ‘반통령’”

이미지 확대 이재명 대통령 기자회견 보는 민주당 지도부 더불어민주당 김민석 대표·한병도 원내대표 등 지도부가 18일 국회에서 이재명 대통령의 대국민 기자회견 생중계를 보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령 기자회견 보는 민주당 지도부 더불어민주당 김민석 대표·한병도 원내대표 등 지도부가 18일 국회에서 이재명 대통령의 대국민 기자회견 생중계를 보고 있다.

이미지 확대 이재명 대통령 기자회견 시청 마치고 취재진 만난 민주당 김민석 더불어민주당 김민석 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견 생중계를 본 뒤 취재진을 만나 소감을 말하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령 기자회견 시청 마치고 취재진 만난 민주당 김민석 더불어민주당 김민석 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견 생중계를 본 뒤 취재진을 만나 소감을 말하고 있다.

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표는 이재명 대통령 기자회견을 지켜본 뒤 “같은 생각, 같은 마음”이었다며 당도 더 겸손하게 민생을 살피겠다고 했다. 민주당은 민생·개혁·국민통합 의지를 확인했다고 평가했지만, 국민의힘은 반성 없는 자화자찬과 남 탓뿐인 회견이었다며 강하게 비판했다. 김민석, 대통령 회견에 공감 표명

민주당, 민생·개혁·통합 의지 평가

국민의힘, 자화자찬·남 탓이라 비판

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김민석 더불어민주당 대표는 18일 이재명 대통령의 기자회견에 대해 “기자회견을 보는 동안에 대통령님과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다”고 밝혔다. 반면 야당에선 “반성은 없고 자화자찬과 남 탓만 남는 기자회견이었다”고 혹평했다.김 대표는 이날 국회 당 대표실에서 지도부 인사들과 함께 기자회견을 지켜본 후 기자들과 만나 “당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴가겠다”며 이같이 말했다. 김 대표는 기자들과 별도 질의응답을 갖진 않았다.박성준 민주당 수석대변인은 국회 소통관 브리핑을 통해 “국민 앞에 솔직하고 겸허한 자세로 국정 현안에 대한 대통령의 생각을 허심탄회하게 밝히는 자리였다”며 “무엇보다 민생과 개혁, 그리고 국민 통합에 대한 이 대통령의 의지를 다시 한 번 확인할 수 있었다”고 평가했다.그러면서 “특히 지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 반드시 개선해 나가겠다는 말씀에 동감한다”며 “국회에서 민생 입법과 정책, 그리고 예산을 통해 국민의 실제 삶이 더 나아질 수 있도록 뒷받침하겠다”고 강조했다.이 대통령이 조작 기소 특검법에 공소 취소 권한을 제외해 추진하라는 주문을 한 데 대해 박성준 수석대변인은 “하나하나 당의 입장을 얘기하는 건 아직은 아닌 것 같다”며 “당 지도부도 있고, 원내 지도부도 있으니까 당이 어떻게 할지가 나오지 않겠나. 이 자리에서 답변하는 건 적절치 않다”고 답했다.반면 야당에선 혹평이 쏟아졌다. 박충권 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “이 대통령의 기자회견은 ‘나는 여전히 잘하고 있다, 정권의 실패는 남 탓’으로 돌리는 나 홀로 찬가였다”며 “‘어떤 권력도 국민 위에 군림하지 않는 억강부약의 공정한 나라를 만들겠다’고 하셨습니까? 이 말이 맞다면 공소 취소 완수 임무를 맡은 김승원 법무부 장관 후보자의 임명부터 지금 당장 취소하라”고 비판했다.박충권 수석대변인은 “연임도, 인사도, 반성도, 오늘 대통령이 국민 앞에 내놓은 것은 약속이 아니라 변명이었다”며 “재점검하겠다던 인사 시스템은 청문회를 요식행위로 만드는 시스템이었음을, 억강부약을 외치던 입은 특정 진영만을 향한 것이었음을 국민은 똑똑히 지켜봤다”고 꼬집었다.조용술 국민의힘 대변인도 “기자회견 자청한 이 대통령, 끝내 대통령이 아닌 ‘반통령’을 선언했다”며 “국정 지지율이 취임 후 최저치를 기록하고, 국민을 갈라치기 하는 정치에 대한 우려가 커지는 상황에서 대통령이 내놓은 해법이 고작 ‘내 사람에게만 호소’하는 것이냐”고 지적했다.조 대변인은 “지금 필요한 것은 ‘이재명의 동지’를 결집하는 정치가 아니라, 국민을 통합하고 민생을 챙기는 국정”이라며 “이 대통령은 지금이라도 반통령의 길에서 벗어나 갈라치기 정치를 멈추고, 대통령의 길로 돌아오라”고 했다.