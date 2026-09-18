李대통령 “김승원 임명 결론 못내…국민 눈높이 고려해 결정”

“최선 다했지만 추가로 문제 발견돼”

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령이 김승원 법무부 장관 후보자 임명 여부에 대해 아직 최종 결론을 내리지 못했다고 밝혔다. 국민의 검증 과정에서 여러 논란이 나온 만큼, 여론 추이를 더 지켜본 뒤 국민 눈높이를 고려해 신중히 판단하겠다고 했다. 임명 여부 최종 결론 유보

국민 눈높이·여론 추이 반영

인사 시스템 재점검 시사

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이재명 대통령은 18일 김승원 법무부 장관 후보자 임명 여부에 대해 “아직 최종 결론을 내지 못했다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 진행된 기자회견에서 “나름 최선의 인선을 했다고 생각하지만 국민의 검증 과정에서 여러 논란이 발생하고 있다. 국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다”며 이같이 말했다.전날 국회에서 여당 주도로 김 후보자에 대한 인사청문보고서를 채택했지만, 여론 추이를 더 지켜본 뒤 최종 판단하겠다는 유보적 입장을 취한 것으로 풀이된다.이 대통령은 최근 개각 과정에서 불거진 인사 시스템 논란에 대해선 “우리로선 최선을 다했지만 추가로 발견되는 문제도 있다”며 “그런 점까지 준비 못한 우리의 잘못”이라고 고개를 숙였다.그러면서 “인사 시스템을 재점검해 보려 한다”며 “앞으로도 완벽하게 어떤 문제도 발생하지 않으리라 장담하기 어렵지만 최선을 다하겠다”고 했다.