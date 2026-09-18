李대통령 기자회견 30분 연기…오전 10시 30분 시작

이미지 확대 이재명 대통령이 16일 서울 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 공식 만찬에서 만찬사를 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 16일 서울 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 공식 만찬에서 만찬사를 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스

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이재명 대통령의 18일 기자회견이 당초 예정보다 30분 연기돼 오전 10시 30분부터 시작된다고 청와대가 전했다.청와대 관계자는 이날 기자들과 만나 “이 대통령이 이번 회견을 그만큼 책임감 있게, 무겁게 받아들이고 있는 것”이라며 “발언을 마지막까지 가다듬는 시간을 갖기 위해 30분 정도 일정을 미루게 됐다”고 설명했다.취임 후 일곱번째인 이번 회견에는 내·외신 기자 150여명이 참석하며, 정치·외교와 정책·경제 등 두 분야로 나뉘어 진행된다.‘국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다’를 슬로건으로 내건 이번 회견은 이 대통령의 여는 말, 질의응답, 마무리 발언을 포함해 약 90분으로 예정돼 있다.