당정 일치·당내 갈등의 한 달… 김민석 “내우외환서 李 지켜야”

민주당 대표 한 달 ‘성과와 과제’

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 ‘미디어공공성강화 TF 제1차 회의’에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 조성은 전국언론노동조합 수석부위원장, 이용성 민주언론시민연합 이사, 이정문 의원, 김 대표, 최민희 최고위원, 이주희·노종면·김태선 의원.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 ‘미디어공공성강화 TF 제1차 회의’에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 조성은 전국언론노동조합 수석부위원장, 이용성 민주언론시민연합 이사, 이정문 의원, 김 대표, 최민희 최고위원, 이주희·노종면·김태선 의원.

안주영 전문기자

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세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표는 취임 한 달 동안 당정 일치를 강조하며 부동산 세제 수정과 개각 국면 조정에 힘을 보탰다. 지방 최고위와 예산협의회로 소통도 넓혔지만, 당내 갈등과 지지율 역전이라는 숙제는 더 커졌다. 당정 일치 기조로 정책 조정자 역할 수행

부동산 세제 수정·지방 소통 강화 호평

당내 갈등·지지율 역전은 여전한 과제

2026-09-18 4면

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김민석 더불어민주당 대표는 17일로 취임 한 달을 맞았다. 김 대표는 전당대회 기간 강조했던 ‘당정 일치’의 모습을 한달간 유감없이 보여줬고 부동산 세제 개편과 개각 국면에서도 민의를 적극 반영하는 조정자 역할도 했다. 다만 당내 갈등 수습 및 지지율 반등이란 과제는 해결이 쉽지 않은 것으로 보인다.김 대표는 이날 오전 민주당 공식 유튜브 방송 ‘민티07’에 출연해 향후 당의 기조에 관해 묻는 질문에 “우리가 대통령”이라고 답했다. 그러면서 “우리가 만들어 낸 대통령을 임기 1년에서 2년차로 넘어가는 시점에 일시적인 지지율의 굴곡에서, 또 내우외환에서 단단하게 지켜내는 것이 중요한 시점”이라고 덧붙였다. 앞으로도 당정 간 갈등을 최소화하는 것을 당의 최우선 기조로 삼겠다는 의지로 풀이된다.실제 김 대표는 취임 이후 당정 소통을 강화했고 이를 통해 정부 정책에 대한 우려를 적극 전달하며 수정·보완 논의를 이끌어냈다. 비거주 1주택 관련 정책이 수정된 것이 대표적이다. 또 민심 악화를 불러온 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자에게 사퇴 의견을 전한 것도 김 대표였다.지방 소통 행보도 호평을 받고 있다. 김 대표는 취임 이후 부산에서 첫 최고위원회의를 열고 매주 최소 1번 이상 지방에서 열겠다고 공언했다. 정기국회를 대비해 이미 세종·충남·전북·충북·강원·대전에서 예산정책협의회를 열었고 향후 모든 지역을 방문한다는 계획이다.하지만 산적한 과제도 많다. 특히 전당대회에서 당권을 두고 경쟁한 정청래 전 민주당 대표와의 갈등은 아직 해소되지 않았다. 지난달 27일 민주당 국회의원 워크숍에서 김 대표가 프레젠테이션 도중 중도 확장의 필요성을 언급하며 정 전 대표를 ‘중도는 없다’론자로 규정하자 정 전 대표는 즉각 자신의 페이스북을 통해 불만을 표출하기도 했다.김 대표가 공약한 ‘취임 후 100일 내 당 지지율 10% 상승’도 순탄치 않을 전망이다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10~11일 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 민주당(36.1%)이 11주 만에 국민의힘(42.1%)에 오차범위 내 역전을 허용한 결과가 나왔다.김 대표가 한 달 동안 수많은 태스크포스(TF) 등을 통해 조직을 개편하고 당정 관계 회복에 집중한 만큼 이제는 실질적인 성과와 함께 정부에 쓴소리도 하는 모습을 보여야 한다는 목소리가 나온다. 이런 가운데 김 대표는 조만간 취임 후 첫 기자간담회를 통해 향후 민주당의 비전 등에 대한 자신의 생각을 밝힌다는 계획이다.