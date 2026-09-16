“정직성 문제” vs “재테크 어두울 뿐”…강신철 청문회, 부동산 의혹에 여야 격돌

野 ‘아들 7억 상가·특공 수혜’ 의혹 파상공세

與 “해명 명확…육군 대장 출신답다” 총력 방어

이미지 확대 강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.16 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.16 안주영 전문기자

이미지 확대 강 후보자가 16일 오전 서울 여의도 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.9.16. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 강 후보자가 16일 오전 서울 여의도 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.9.16. 뉴스1

세줄 요약 강신철 국방부 장관 후보자 인사청문회에서는 아들의 7억원대 상가 매입 신고 누락과 철거민 특별공급 수혜 의혹이 최대 쟁점이 됐다. 국민의힘은 정직성 문제를 제기하며 공세를 폈고, 민주당은 재테크를 몰랐을 뿐이라며 후보자를 감쌌다. 아들 상가 매입 신고 누락 의혹 제기

철거민 특별공급 수혜 여부 집중 추궁

증인 채택·자료 제출 놓고 여야 공방

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강신철 국방부 장관 후보자의 인사청문회에서 부동산 관련 의혹이 최대 쟁점으로 떠올랐다. 국민의힘은 강 후보자 아들의 7억원대 상가 매입 신고 누락과 철거민 특별공급 수혜 의혹을 집중 포화하며 강 후보자를 몰아세웠고, 여당인 더불어민주당은 문제 될 게 없다며 방패막이를 자처했다.16일 오전 국회에서 열린 강 후보자 인사청문회에서는 각종 부동산 의혹을 둘러싼 여야 대치가 이어졌다.첫 질의자로 나선 성일종 국민의힘 의원은 “장관 후보자 아들이 사회생활 하면서 7억이라고 하는 어마어마한 아파트 분양권을 노리고 이것을 사는데 이를 몰랐다고 한다면 어느 국민이 믿겠나”며 “아들 하나 간수 못 하는데 어떻게 50만 대군을 지휘한다는 말인가”라며 목소리를 높였다.성 의원은 강 후보자가 재산 신고 과정에서 상가 매입 사실을 빠뜨렸다는 점도 지적했다.그는 “천하람 개혁신당 의원이 문제를 제기한 뒤에야 뒤늦게 보고가 이루어졌다”며 “이는 후보자의 정직성에 굉장한 문제가 있다는 것”이라고 꼬집었다.천 의원 역시 공격의 수위를 높였다. 그는 “후보자 본인뿐 아니라 아버지, 형, 고모까지 모두 철거 보상 명목으로 특별 분양을 받아 딱지를 4개나 챙겼다”며 “이것이 철거민 특별 분양이라는 사실을 후보자가 몰랐겠느냐”고 반문했다.또한 “후보자나 그 아버지가 그 집이 없으면 당장 살 곳이 없어질 만큼 절박한 처지였느냐”며 “쪽팔리는 일 아닌가”라고 꼬집었다.반대로 여당은 강 후보자 옹호에 집중했다.민홍철 민주당 의원은 “전방 지휘관들의 대대장이나 연대장들의 문제가 소위 말해서 재테크 하는 방법을 모른다는 것”이라며 “명쾌하게 그런 부분에 대해서 국민들께 송구하다는 말씀을 해 주시니까 ‘과연 육군 대장 출신답다’는 생각이 든다”고 두둔했다.이날 증인 채택이 이뤄지지 않은 데 대한 여야 신경전도 이어졌다.임종득 국민의힘 간사는 “증인을 통한 검증이 막히고 관련 자료마저 제대로 제출되지 않는데 국회가 무슨 수로 검증을 진행하겠느냐”고 지적했다.그러자 김병주 민주당 간사는 “임 간사가 강훈식 비서실장을 비롯한 청와대 인사 라인을 증인으로 부르자고 요구했다”며 “청문회를 정치적 공세의 장으로 만들고자 이런 증인을 요청하는 게 아니겠느냐”고 맞섰다.