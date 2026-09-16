김민석 “진보대통합 본격화”…혁신당 “교섭단체 완화부터 통 크게”

박범계, 진보정당 접촉 착수

당내 통합·중도보수 대화도

혁신당 “이왕 하면 통 크게”

이미지 확대 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표와 허태정 대전시장이 16일 대전시청에서 열린 민주당 최고위원회의에서 논의하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표와 허태정 대전시장이 16일 대전시청에서 열린 민주당 최고위원회의에서 논의하고 있다. 대전 연합뉴스

세줄 요약 김민석 대표가 교섭단체 기준 완화와 결선투표 도입을 앞세워 진보정당 연대 논의를 본격화하고, 중도보수와의 대화도 강화하겠다고 했다. 박범계 위원장이 각 당 접촉에 나서고, 혁신당은 요건 10석 정상화를 요구하며 맞받았다. 교섭단체 요건 완화와 결선투표 도입 추진

진보정당 연대, 중도보수 대화 병행 구상

혁신당, 교섭단체 10석 정상화 요구

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김민석 더불어민주당 대표는 16일 교섭단체 구성 요건 완화와 결선투표 도입 등을 고리로 진보정당들과의 연대 논의를 본격화하겠다고 밝혔다. 박범계 대통합위원장이 이날부터 각 당 접촉에 나설 것이라고도 예고했다.김 대표는 이날 대전시청에서 열린 최고위원회에서 “전방위 대통합에 본격 시동을 걸겠다”며 “이미 각 당, 진보 정당들과 대화를 나눴다”며 “박범계 의원이 오늘(16일)부터 본격적으로 각 진보 3당과 조국혁신당에 대한 접촉을 해주실 것으로 알고 있다”고 밝혔다.김 대표는 당내 통합과 진보정당 연대에 더해 중도보수 세력과의 대화도 강화하겠다는 구상을 내놨다. 그는 “한편으로는 당을 안정시키고 또 한편으로는 진보세력과의 연대를 강화하고, 그에 더해서 중도보수 세력과의 대화도 강화해 나가겠다”고 말했다.당내 통합과 관련해서는 “이른바 ‘4통 통합’으로 이야기될 수 있는 당내의 모든 생각과 의견을 모으는 작업을 본격 가속화하겠다”고 밝혔다. 4통 통합은 김대중·노무현·문재인·이재명 등 4명 대통령의 철학과 가치, 정책을 계승하고 혁신하겠다는 취지다.이를 위해 창당 71주년을 맞아 ‘내가 민주 대통령이다’라는 이름의 청년 연설대회를 추진하겠다고 했다. 김 대표는 “전당대회 과정에서 ‘4통 통합’을 제기해 주신 정청래 전 대표의 아이디어를 차용했다”며 “이런 문제 제기를 해 주신 것에 대해 감사드린다”고 말했다.여야 협력 방안으로는 국회 본회의장 ‘섞어 앉기’와 청년 문제에 대한 공동 대응을 제시했다. 김 대표는 “반드시 본회의 섞어 앉기를 이루겠다”며 청년관계장관회의에 여야가 함께 참석하는 방안도 정부에 촉구하겠다고 밝혔다.앞서 김 대표는 오전 민주당TV에서 원내교섭단체 기준을 현행 20석에서 15석 정도로 완화하는 내용의 정치개혁을 추진하겠다고 밝혔다. 이에 조국혁신당은 “조국혁신당의 교섭단체 요건 정상화 당론은 10석”이라는 입장을 밝혔다. 차규근 혁신당 의원은 페이스북에 “김민석 대표님, 이왕 하시는거 통큰 정치 한번 보여달라”고 했다.