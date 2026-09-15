“악마야” “갱년기세요?”… 여야, 인사 검증 대신 ‘막말 잔치’

법무장관 청문회 내내 고성·삿대질

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 15일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 제1차 시도당 위원장 연석회의에 참석하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 한동훈 무소속 의원이 같은 날 국회의원회관에서 기자회견을 하는 모습.

연합뉴스·안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 15일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 제1차 시도당 위원장 연석회의에 참석하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 한동훈 무소속 의원이 같은 날 국회의원회관에서 기자회견을 하는 모습.

연합뉴스·안주영 전문기자

세줄 요약 국회 법사위 김승원 법무부 장관 후보자 청문회에서 여야는 특혜 의혹을 두고 고성과 막말을 주고받았다. 김 후보자는 울먹였고, 서영교 위원장의 눈물은 ‘악어의 눈물’ 비판을 받았다. 청문회 밖에서는 김민석 대표와 한동훈 의원이 과거사와 정치자금 문제로 설전을 벌였다. 특혜 의혹 두고 여야, 청문회장 막말 공방

김승원 울먹임과 서영교 눈물, 악어의 눈물 비판

청문회 밖 김민석·한동훈, 과거사 설전 확산

2026-09-16 4면

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김승원 법무부 장관 후보자의 15일 국회 인사청문회에서 여야는 “흉측한 얼굴 치워라”, “악마야” 등 험한 말을 경쟁적으로 쏟으며 맞붙었다. 그럼에도 양측 모두 이날 청문회를 통해 정국 주도권을 잡겠다는 의지가 강했던 만큼 회의 파행은 삼갔다.오전 청문회에서는 김 후보자의 배우자가 원장을 맡은 한국아동발달 사회적협동조합이 정부 지원 특혜를 받았고, 가족들이 급여를 받았다는 의혹을 두고 고성이 터졌다. 주진우 국민의힘 의원이 ‘혈세 빨대’, ‘가족 월급 잔치’ 등의 표현을 쓰자, 김동아 민주당 의원이 “악마야”라고 외쳤다. 다른 의원들도 “손가락질하지 마라”, “정상적인 얼굴이 아니다”는 등 소리를 지르며 참전했다.김 후보자는 해당 조합에 특혜가 없었다고 항변하는 과정에서 울먹이기도 했다. 김 후보자의 가족사 해명을 듣다 민주당 소속 서영교 법제사법위원장이 손으로 눈가를 훔치는 모습도 포착됐다. 국민의힘은 곧바로 “악어의 눈물”이라고 혹평했다. 김태규 국민의힘 의원은 오후 질의에서 “그 오전에 눈물바다가 됐는데 갱년기세요?”라고 묻기도 했다.서 위원장과 김태규 의원도 건건이 충돌했다. 서 위원장은 김태규 의원에게 “김태규 그만하라면 좀 그만 좀 하라”라고 소리를 지르기도 했다. 청문회를 시작하며 “오늘은 부드럽게 하려고 한다”, “품위를 지켜달라”고 했던 서 위원장도 결국 청문회 내내 고성을 이어갔다.박은정 조국혁신당 의원은 한동훈 무소속 의원을 거론하며 “윤석열은 감옥에 보냈지만 윤석열 검찰 쿠데타의 행동대장이 여의도에 와서 난장판을 벌이고 있다”고 했고, 김 후보자는 “제가 정치를 시작한 이유도 검찰개혁 때문이다”라고 답했다.국민의힘의 ‘증인·참고인 0명’ 청문회 항의에는 민주당 간사인 김의겸 의원이 “검찰이 이미 탈탈 털었다”며 “국회 청문회보다 100배, 1000배 혹독한 검찰 청문회를 거쳤기 때문에, 다시 증인 채택을 통해서 이 문제를 정치 공방으로 삼는 것은 너무 소모적”이라고 말했다.청문회장 밖에서는 김민석 민주당 대표와 한 의원은 ‘과거사 파묘 번외편’으로 맞붙었다. 김 대표는 페이스북에 한 의원이 자신의 정치자금 수수사건과 ‘5·18 전야제 룸살롱’을 거론한 데 대해 반박하고 “혹시나 윤석열과 다를 줄 알았는데, 역시나 같은 핏줄의 배다른 형제”라고 비난했다. 이에 한 의원은 이날 오후 국회의원회관 브리핑에서 “김 대표한테 이렇게 묻고싶다”며 “9억 받아 처먹었어요, 안 먹었어요?”라고 했다.