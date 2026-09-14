대덕구의회 파행에 ‘임금 체불’ 우려…구청장, 정상화 ‘호소’

의장단 배분 등 갈등에 사업 추진 등 줄줄이 제동

김찬술 대덕구청장이 14일 대전시의회에서 구의회 정상화를 촉구하는 호소문을 발표하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김찬술 대덕구청장이 14일 대전시의회에서 구의회 정상화를 촉구하는 호소문을 발표하고 있다.

세줄 요약 대덕구의회가 의장단 배분 갈등으로 석 달째 파행을 이어가자 구청장이 정상화를 촉구했다. 청소년 어울림센터 급여 지급과 공공요금 체납, 민간위탁사업 심의 지연 등 민생 피해가 커지고 있다. 의장단 배분 갈등으로 대덕구의회 석 달째 공전

구청장, 구민 생활 차질 막기 위한 정상화 호소

급여·공공요금·현안사업 심의 지연 우려 확산

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석 달째 대립하고 있는 대전 대덕구의회 사태와 관련해 구청장이 조속한 정상화를 촉구하고 나섰다.김찬술 대덕구청장은 14일 대전시의회에서 “원 구성 파행이 장기화하면서 구민 생활과 구정 운영 전반에 심각한 차질이 빚어지고 있다”며 “대화와 타협으로 해법을 찾아달라”고 호소했다.민주당과 국민의힘 각각 4석으로 동수인 대덕구의회는 의장·부의장과 각 상임위원장 배분을 둘러싼 이견으로 공전을 거듭하고 있다. 이에 따라 지역 내 각종 민생 사업과 현안에 차질이 빚어지면서 혼란이 커지고 있다.청소년 어울림 센터는 운영비 부족으로 직원 급여 지급에도 어려움을 겪고 있고 공공요금 체납까지 우려되는 상황이다. 각종 민간 위탁사업도 기간 만료가 임박해 의회의 심의가 요구되고 빈집 정비계획과 연축주공 재건축 등 현안 사업도 의회 절차를 거쳐야 진행할 수 있다.김 구청장은 “필요 예산을 추가경정예산안에 편성했지만 집행할 수 없는 상황”이라며 “시설 운영과 인건비뿐 아니라 국비와 시비 사업에 필요한 예산도 포함돼 있다”고 토로했다. 이어 “선거 때 구민을 위해 일하고 삶을 살피겠다고 한 약속을 다시 한번 기억해 달라”면서 “구정을 책임지는 구청장으로서 정상화를 위해 모든 역할을 다하겠다”고 밝혔다.