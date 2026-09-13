시민단체 540여개 반대 시위… 논란만 커지는 ‘호르무즈 파병’

정부 “결정된 바 없다” 신중한 기조

李대통령, 추석 전 입장표명 가능성

靑, 파병 관련 정보 유출 감찰 착수

시민단체들, 전국서 동시다발 집회

美 당국 “트럼프, 동맹국 역할 기대”

이미지 확대 “파병 거부하라” ‘호르무즈 파병 반대 시민대행진’ 참가자들이 지난 12일 서울 종로1가 르메이에르빌딩 앞에서 미국의 전쟁 중단과 정부의 파병 거부를 촉구하는 메시지가 담긴 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “파병 거부하라” ‘호르무즈 파병 반대 시민대행진’ 참가자들이 지난 12일 서울 종로1가 르메이에르빌딩 앞에서 미국의 전쟁 중단과 정부의 파병 거부를 촉구하는 메시지가 담긴 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 정부는 호르무즈 해협 파병과 관련해 아직 결정된 바 없다는 신중한 입장을 유지했다. 미국은 동맹국의 적극적 역할을 기대한다며 압박을 이어갔고, 전국 540여개 시민단체는 반대 시위를 열어 논란이 커졌다. 정부, 호르무즈 파병 결정 미정 입장 유지

미국, 동맹국 적극적 역할 기대하며 압박

540여개 시민단체, 전국 반대 시위 전개

2026-09-14 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호르무즈 해협 파병을 두고 정부는 “결정된 바 없다”는 입장을 유지하고 있지만 미국의 압박이 계속되며 논란은 잦아들지 않고 있다. 주말 사이에는 540여개 시민단체들이 참석한 파병 반대 시위가 전국에서 벌어졌다.정부는 13일 호르무즈 해협 파병과 관련해 “결정된 바 없다”는 신중한 기조를 이어가고 있다. 이재명 대통령은 추석 전 기자회견 등을 통해 파병을 둘러싼 분명한 입장을 제시할 것으로 예상된다.청와대는 지난 11일 “실질적 기여 방안에 대해 국제 사회와 긴밀히 협의 중이나, 구체적인 기여 방안은 결정된 바 없다”고 밝혔다. 외교부도 같은 날 이뤄진 조현 장관과 세예드 압바스 아락치 이란 장관과의 통화에서 “파병과 관련해 결정된 것이 없다는 우리 입장을 전달했다”고 밝혔다.청와대는 파병 검토 관련 정보가 언론에 공개된 데 대한 유출 경위 점검에도 나섰다. 앞서 국방부가 현지 정세 파악을 위해 아랍에미리트(UAE)에 현지조사단을 보냈다는 등 구체적인 움직임이 공개됐다. 이에 청와대 민정수석실이 국방부 등 외교·안보 부처를 상대로 감찰에 나섰다고 알려졌다.하지만 시민단체들의 대규모 도심 행진까지 이어지며 파병을 둘러싼 반대 여론은 격화하고 있다. 참여연대와 자유통일평화연대 등 시민단체 540여개는 지난 12일 서울 종로구 르메이에르 빌딩 앞에서 ‘호르무즈 파병 반대 시민대행진’을 열었다. 이날 행진은 서울·대전·강원 등 전국 동시다발로 진행됐다.이런 가운데 미국은 파병 압박을 지속하는 분위기다. 미 국방부 관계자는 ‘한국에 시한을 제시한 파병 요청을 했는가’라는 서울신문 질의에 “잠재적인 파병과 관련해선 한국 정부에 문의하라”면서도 “트럼프 대통령은 동맹국들이 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 지원하기 위해 더욱 적극적으로 나서주기를 기대한다고 공개적으로 언급했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령의 발언을 인용해 우회적으로 파병을 압박한 것으로 풀이된다.또 백악관 관계자는 파병과 관련한 본지 질의에 “(호르무즈) 해협은 완전히 개방돼 있으며 미 해군이 통제하고 있다. 매일 수백만 배럴의 석유가 이 해협을 통과하고 있고, 미 해군이 해협의 기뢰를 제거함에 따라 이란 이외의 항구에서 석유 수송량은 더욱 증가할 것”이라고 밝혔다. 파병과 관련한 직접적인 언급은 피했지만 미군이 호르무즈 해협을 통제하고 있는 만큼, 동맹국도 이에 상응하는 역할을 해야 한다는 의미를 담은 것으로 해석된다.