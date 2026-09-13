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회의장 향하는 당정청

당정청 고위 인사들이 13일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회에 참석하기 위해 이동하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민석 더불어민주당 대표, 한성숙 총리, 강훈식 대통령 비서실장, 한병도 민주당 원내대표.

이지훈 기자