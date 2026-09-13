격해지는 민주·혁신…김민석 “지분 나누기 없다”vs조국 “모욕적”

김용남, 평택을 오픈데이 행사 참석

“합당·연대 대원칙 경쟁력” 언급해

혁신당 “우당 깎아내리고 가상의 적”

정춘생 “내년 보궐·재선거 후보 낼 것”

이미지 확대 조국혁신당 민생기병대 평택 통복시장 방문 조국(가운데) 조국혁신당 혁신정책연구원장과 신장식 당 대표가 지난 8일 경기 평택시 통복시장을 방문해 독거노인을 위한 반찬 나눔 봉사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 조국혁신당 민생기병대 평택 통복시장 방문 조국(가운데) 조국혁신당 혁신정책연구원장과 신장식 당 대표가 지난 8일 경기 평택시 통복시장을 방문해 독거노인을 위한 반찬 나눔 봉사를 하고 있다.

이미지 확대 최고위원회의 발언하는 김민석 민주당 대표 김민석 더불어민주당 대표가 지난 11일 충북 청주시 충북도청에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 최고위원회의 발언하는 김민석 민주당 대표 김민석 더불어민주당 대표가 지난 11일 충북 청주시 충북도청에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

이미지 확대 발언하는 송영길 의원 송영길 더불어민주당 의원이 지난 10일 서울 동대문구 밥퍼나눔운동본부에서 열린 ‘밥퍼 1500만 그릇 돌파 감사축제’에서 발언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 송영길 의원 송영길 더불어민주당 의원이 지난 10일 서울 동대문구 밥퍼나눔운동본부에서 열린 ‘밥퍼 1500만 그릇 돌파 감사축제’에서 발언하고 있다.

이미지 확대 정춘생 조국혁신당 사무총장, 현안 관련 기자간담회 정춘생 조국혁신당 사무총장이 13일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정춘생 조국혁신당 사무총장, 현안 관련 기자간담회 정춘생 조국혁신당 사무총장이 13일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

세줄 요약 민주당이 조국혁신당에 합당이나 연대를 제안하며 “지분을 나누는 시대는 지났다”고 하자, 조국은 지분 요구를 한 적이 없다며 “모욕적”이라고 반발했다. 혁신당은 민주당이 가상의 적을 세워 공격한다며 독자 노선과 지역 정비를 강조했다. 민주당·혁신당, 합당·연대 논의로 충돌

조국, 지분 요구 없었다며 모욕적 반발

혁신당, 독자 노선과 지역 자강 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김민석 더불어민주당 대표가 조국혁신당을 향해 합당 또는 연대 논의를 제안한 상황에서 “지분을 놓고 나누는 시대는 지난다”고 언급하자 혁신당은 “모욕적”이라고 맞받았다. 혁신당도 2028년 총선 대비 지역 정비에 나선 상황에서 ‘구조적 다수’, ‘진보 정당 맏형’을 언급하는 민주당을 향한 ‘샅바싸움’이 시작됐다는 평가도 나온다.조국 혁신당 혁신정책연구원장은 13일 페이스북을 통해 “어제 김민석, 송영길 두 사람의 조국 및 혁신당 조롱과 비난에 재차 답한다”며 “먼저 나와 혁신당은 4·10 총선 때도, 민주당의 합당 제안 때도, 6·3 선거 때도 ‘지분’을 요구한 적이 없다”고 밝혔다.김 대표는 전날 김용남 정책위 상임부의장의 경기 평택을 지역위원회 사무실에서 열린 행사에 참석해 “혁신당과는 논의해서 합당의 길을 갈지, 연대의 길을 갈지 논의해서 결정할 것”이라며 “지분을 놓고 나누는 시대는 지났다. 그것은 구정치다. 합당하건 연대를 하건 대원칙은 경쟁력”이라고 언급했다.송영길 민주당 의원도 같은 행사에서 “갑자기 민주당 험지라고 그래서 ‘국민의힘 제로’를 만들겠다고 오신 분이 있었다”며 “그렇지 않아도 국힘 제로인데 굳이 국힘 제로로 만들겠다고 나서 ‘민주당 제로’를 만들고 가셨다”고 6·3 보궐선거에 출마했던 조 원장을 직접 겨냥했다.그러자 조 원장은 전날 페이스북을 통해 “4·10 총선 시기 변희재, 최대집 등 극우 인사와 함께 ‘소나무당’을 만들었던 사람이 반성하기는커녕, 민주 진보 진영을 벗어난 적이 없는 나를 공격한다”며 “6·3 선거 시기 전후 열렬하게 김용남 후보를 지지하고 옹호했고 지금도 그러한 송 의원과 민주당에 묻는다. 단일화만 되었으면 필승했을 평택에서 왜 끝까지 단일화를 거부했는가”라고 반문했다.조 원장은 이날 페이스북에서도 김 대표를 향해 “조국이나 혁신당이 공식적, 비공식적으로 지분을 요구한 것처럼 만들었다”며 “상대가 그런 주장을 한 적이 없음에도 있는 것으로 규정하고 공격하는, 전형적인 ‘허수아비 때리기’ 공격”이라고 비판했다.특히 조 원장은 “김 대표가 말하는 ‘경쟁력 중심의 연대와 통합’의 의미가 무엇인지 알 수가 없다”며 “혁신당(사람들)의 ‘경쟁력’이 약하니, 혁신당(사람들)은 머리 숙이고 입 닫고 들어오면 받아는 주겠다는 취지로 읽힌다. 모욕적”이라고 격앙된 반응을 보였다.임명희 혁신당 대변인은 전날 논평을 통해 “양당 간 대화조차 없는 상태에서 홀로 질문과 답을 만들어 상대를 깎아내리고, 우당을 지분이나 챙기려는 세력이자 가상의 적으로 규정하는 행태”라고 지적했다.신장식 혁신당 대표도 전날 페이스북을 통해 “개혁을 이야기하면 흥정, 신뢰를 이야기하면 지분, 약속을 이야기하면 딴청”이라며 “혁신당은 ‘잡탕 연대’에 관심이 없다”고 했다.혁신당은 이날 조직강화특별위원회 심사를 거쳐 조 원장을 경기 평택시 지역위원장으로 선정했다고 밝혔다. 김준형(서울 마포구) 원내대표, 정춘생(서울 강서구) 사무총장, 박병언(서울 서대문구) 대변인, 이규원(서울 영등포구) 전략위원장, 백선희(경기 고양시) 의원, 강경숙(전북 익산) 의원, 황현선(전북 전주) 최고위원, 배수진(전남광주 광산구) 교육연수원장, 차규근(대구 수성구) 최고위원, 임명희(강원 강릉) 대변인 등 지도부 인사들도 대거 선정됐다.정춘생 혁신당 사무총장은 이날 기자간담회에서 “지역에 강력한 자강의 뿌리를 내리겠다”며 “정당은 선거를 통해 평가받는 조직이다. 내년 있을 보궐선거, 재선거에 후보를 낼 생각”이라고 밝혔다.