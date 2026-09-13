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[속보] 용혜인 성평등부 장관 후보자 자진 사퇴

윤예림 기자
입력 2026-09-13 11:39
수정 2026-09-13 11:50
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세줄 요약
  • 지명 14일 만에 후보직 자진 사퇴
  • 비례대표 겸직 논란과 여당 우려 확산
  • 배우자 당직 의혹·사당화 비판 겹침
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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.13 연합뉴스
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.13 연합뉴스


용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 후보직에서 자진해서 사퇴했다. 이재명 대통령이 지난달 30일 성평등부 장관 후보자로 지명한 지 14일 만이다.

용 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다”고 밝혔다.

용 후보자는 “민주당으로부터 후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만, 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해 달라는 의사를 전달받았다”며 “여당도 우려를 표하는 상황에서 그 직을 수행하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단했다”고 말했다.

용 후보자는 장관 후보자로 지명된 이후 비례대표 의원 겸직 논란 등이 불거지며 야당뿐만 아니라 여당 일각에서도 사퇴 압박을 받아 왔다.

여기에 배우자의 기본소득당 당직 ‘셀프 임명’ 의혹과 사당화 논란 등까지 나오면서 용 후보자를 향한 비난의 수위는 점점 높아졌다.

그럼에도 용 후보자는 지난 10일 기자회견을 열어 “국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 원칙”이라고 강조하는 등 논란을 정면으로 돌파하겠다는 의지를 보였다.

그러나 각종 여론조사에서 여권을 향한 2030 세대의 지지율이 하락하는 현상과 맞물려 사퇴 압박이 거세지자 자진 사퇴를 결심한 것으로 보인다.
윤예림 기자
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