정점식 “용혜인 손절로 안 끝나…2회 공천·기생 숙주 사과·관계 단절 선언”

정점식 “지명철회는 지극히 당연”

“민주당, 6년 동안 2번 공천장 동지 관계

“용, 특혜·불공정 ‘숙주’ 민주당이 제공”

이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 국민의힘 정점식 원내대표가 11일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 정점식 원내대표가 11일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정점식 원내대표가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 지명철회와 관련해 민주당의 책임을 강하게 물었다. 2차례 공천을 해준 뒤 이제 와 손절하는 것은 비겁한 정치라며, 이재명 대통령과 민주당의 대국민 사과를 요구했다. 기본소득당과의 관계 단절, 준연동형 비례대표제 폐지 논의도 촉구했다. 용혜인 후보자 지명철회에 민주당 책임 제기

2회 공천 뒤 손절 비판, 대국민 사과 요구

기본소득당 관계 단절·선거제 개편 촉구

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정점식 국민의힘 원내대표는 13일 여권이 지명 철회 수순에 들어간 용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 관련해 “용혜인 기본소득당 의원을 2번 공천해준 더불어민주당, 이제 와서 손절한다고 손절이 되겠는가”라며 이재명 대통령과 민주당의 대국민 사과와 후속조치를 요구했다.정 원내대표는 이날 페이스북에 “용 후보자 지명철회는 지극히 당연한 일”이라며 “지명철회로 ‘눈 가리고 아웅’할 생각은 포기하라”라고 했다. 이어 “이 대통령과 민주당은 용 의원의 두 번 연속 공천에 대해 사과하고, 기본소득당과의 우당(友黨) 관계 단절을 선언하라”라고 요구했다. 또 “기생정당들의 숙주정당 역할을 해 온 데 대해 사과하고, 준연동형 비례대표제 폐지 논의에 응하길 바란다”고 했다.민주당이 이날 고위당정협의에서 용 후보자 거취를 논의하는 것과 관련해서 정 원내대표는 “민주당과 용 의원은 지난 6년 동안 2번 공천장을 주면서 함께해온 동지적 관계다. 이제 와서 손절한다고 손절이 되겠는가”라며 “‘달면 삼키고 쓰면 뱉는’ 민주당다운 비겁한 정치에 불과하다”고 지적했다.특히 정 원내대표는 “용 후보자를 둘러싼 논란은 대부분 기본소득당의 역사적 배경과 비민주적 운영 실태에 관한 문제”라며 “장관 후보자 인사검증에 앞서, 2020년과 2024년 두 번의 총선 공천 과정에서 민주당이 검증해서 걸렀어야 할 사안들”이라고 비판했다.또 정 원내대표는 “용 의원은 2번 연속 민주당 위성정당의 공천을 받았다”며 “기본소득당 후보가 아닌 사실상 민주당 후보로 2번 연속 국회의원에 당선된 것이다. 우리 국민 어느 누구도 기본소득당에 투표한 적 없는데, 기본소득당은 2번 연속 원내 진입했다”고 했다.그러면서 “용 의원이 누린 이토록 기막힌 특혜와 불공정은 바로 민주당이 제공한 것”이라며 “특히 용 후보자의 두 번째 공천은 당시 당 대표였던 이 대통령이 주도한 것”이라고 지적했다.