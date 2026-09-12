여당도 ‘용혜인 손절’ 기류?…“따박따박 국민과 싸우나” 선 그었다

“법적 문제 아닌 국민 정서의 문제”

여당 내부서도 “방어 어렵다” 곤혹

이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지난 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.11. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지난 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.11. 연합뉴스

세줄 요약 김남국 더불어민주당 의원이 의혹을 반박한 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두고 국민과 싸우는 듯한 모습은 적절하지 않다고 비판했다. 법적 문제보다 국민 감정이 핵심인 만큼 겸손한 태도가 필요하다고 했고, 여당도 적극 옹호하기는 부담스러운 분위기라고 전했다. 용혜인 후보자 해명 태도에 대한 김남국 비판

국민 정서와 눈높이 맞춘 겸손한 대응 주문

여당 내부의 방어 부담과 청와대 해석 제기

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 자신에게 제기된 의원·장관 겸직 및 배우자 당직 임명 등 각종 의혹에 대해 기자회견을 열어 반박한 것을 두고 김남국 더불어민주당 의원이 “따박따박 반박하면서 국민과 싸우는 듯한 모습이 국민 정서에 과연 좋게 보일지 의문이며 적절하지 않았다고 생각한다”고 지적했다.김 의원은 11일 MBC ‘뉴스외전’에 출연해 “용 후보자가 조금 더 국민 정서와 눈높이에 맞췄어야 하지 않았나”라며 이같이 말했다.김 의원은 “현재 용 후보가 받고 있는 비판은 위법이나 편법같은 법적인 문제라기보다는 국민의 감정과 정서에 관한 것”이라며 “후보자가 해명할 것이 있다고 하더라도 싸우고 따지는 듯한 모습이 아니라 겸손한 자세를 보여야 되지 않을까”라고 말했다.앞서 용 후보자는 지난 10일 30여 분간 기자회견을 열어 자신을 둘러싼 논란을 반박하며 의원직과 장관 후보자 자리에서 물러나지 않겠다는 입장을 명확히 했다.이를 두고 김 의원은 여당 입장에서도 감싸주기가 부담스러운 상황이라고 진단했다.김 의원은 “여당이 적극적으로 옹호해주길 바라는 후보자의 마음은 이해하지만 현재 여론 흐름상 방어가 쉽지 않은 측면이 있다”며 민주당 내부의 고민을 전했다.한편 청와대가 인사청문회를 지켜보겠다는 입장을 밝힌 것에 대해 김 의원은 확대해석을 경계했다. 홍익표 청와대 정무수석이 YTN 라디오 인터뷰에서 “좀 예민하게 바라보고 있다”고 언급한 점을 들며 김 의원은 “이는 임명을 강행하기보다는 청문회 이전이라도 민의를 받아들일 것을 고심 중이라는 메시지로 봐야 한다”고 해석했다.