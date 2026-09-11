靑 “용혜인 기자회견 협의 없었다…국민께 설명드릴 기회 제공돼야”

“다양한 국민들 목소리 귀기울여 듣고 있어”

이미지 확대 출근하는 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 출근하는 용혜인 성평등가족부 장관 후보자

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.11 [공동취재]

kjhpress@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.11 [공동취재]

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세줄 요약 청와대가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 기자회견은 대통령 순방과 무관했고 사전 협의도 없었다고 설명했다. 김승원 후보자에 대해서도 국민께 설명할 기회를 줘야 한다는 입장을 유지했다. 인사청문회 필요성도 재확인했다. 용혜인 후보자 기자회견, 청와대와 사전 협의 없었다는 설명

후보자들 국민 설명 기회 제공 원칙, 기존 입장 재확인

이 대통령 직접 설명 여부는 아직 검토 중이라는 입장

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청와대는 11일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 각종 의혹과 관련해 “다양한 국민들의 목소리에 대해서 귀 기울여 듣고 있다”고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관에서 기자들과 만나 “어제(10일) 용 후보자의 기자회견은 이재명 대통령 순방 일정과 무관한 사안으로 저희와 따로 협의는 없었다”며 이같이 말했다.강 수석대변인은 “장관 후보자에 대해서는 국민께 설명드릴 기회가 제공되어야 한다는 것이 청와대의 입장”이며 “다양한 국민들의 목소리에 대해서는 귀 기울여 듣고 있다”고 했다.그는 부적절 논란이 큰 김승원 법무부 장관 후보자에 대해서도 “후보자가 국민께 설명드릴 기회를 가져야 한다는 청와대의 입장에는 변함이 없다”고 했다.청와대는 용 후보자와 김 후보자 모두 국회 인사청문회를 거쳐야 한다는 기존의 입장에는 변함이 없는 것으로 보인다.이 대통령이 각종 논란에 대해 기자회견 등으로 직접 설명 나설 가능성에 대해 강 수석대변인은 “다양한 방식에 대해 아직 검토 중”이라며 “아직 결정된 사항은 없다”고 했다.또 강 수석대변인은 이 대통령의 지지율이 하락세를 이어가는 상황과 관련해 “정무적인 요인 외에도 부동산이랄지 증시 문제 등 다양한 정책 현안에 있어 복합적인 결과라고 보고 있다”고 말했다. 이어 “청와대가 추진하는 정책들에 대해 국민 눈높이에 맞게 좀 더 섬세하고 그리고 정성 어리고 배려심 있게 설명하고 그로 인해 국정 신뢰에 대한 회복을 위해 애쓰겠다”고 밝혔다.