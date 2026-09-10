‘임명 찬성 17%’뿐인데… 용혜인 “겸직은 법이 허용”

용 “억측·선동만 난무” 사퇴 거부

靑 “청문 거쳐 국민 눈높이 판단”

이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 뒤 자리를 떠나고 있다. 용 후보자는 자신과 소속 정당에 제기된 각종 의혹에 대해 반박하며 비례대표 사퇴 등은 거부했다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 뒤 자리를 떠나고 있다. 용 후보자는 자신과 소속 정당에 제기된 각종 의혹에 대해 반박하며 비례대표 사퇴 등은 거부했다.

안주영 전문기자

세줄 요약 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 비례대표·장관직 겸직 논란과 사퇴 요구에 정면 반발했다. 국회의원 국무위원 겸직은 법이 허용한다고 주장하며, 작은 정당을 향한 억측과 악선동이라고 비판했다. 청와대는 청문 뒤 국민 눈높이로 판단하겠다고 했고, 여론은 임명 반대가 우세하다. 겸직 논란 정면 반발, 법적 허용 주장

사퇴 요구 속 청문 절차 뒤 판단 전망

여론조사서 임명 반대 63%로 우세

2026-09-11 1면

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 비례대표·장관직 겸직 등 자신을 둘러싼 논란에 대해 “작은 정당의 현실을 비아냥거리면서 억측과 악선동만 난무했다”고 반발했다. 여당에서도 사퇴 촉구가 나왔으나 정면 돌파를 선언한 것이다. 부정 여론이 확산하는 가운데 청와대는 “청문 절차를 거친 뒤 국민 눈높이에 따라 판단하겠다”는 입장을 내놨다.용 후보자는 이날 국회에서 예정에 없던 기자회견을 열고 “국가와 국민을 위해서 일해 달라고 하는 인사권자의 결단에 제 개인의 영달이 중요하다면 장관직을 수락하지 않았을 것”이라고 말했다.기본소득당 비례대표 의원인 용 후보자는 장관직 겸직 논란에 대해선 “국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙”이라고 했다.이어 “야당 현역 국회의원을 장관 후보자로 지명한 것 자체가 김대중 정부 DJP(김대중·김종필) 연합 이후 첫 번째 사례로 (비례대표는 겸직을 하지 않는다는) 관례로서 평가하기 어렵다”며 “야당 현역 의원을 지명한 연합의 취지도 읽어야 하는데, (더불어)민주당 대변인의 공개적인 입장이 게시되면서 짜인 프레임대로 굳어져 버린 것이 많이 아쉽다”고 지적했다.앞서 민주당 대변인을 맡고 있는 신현영 전 의원은 후보자 지명 다음 날인 지난달 31일 사견을 전제로 “용 후보자의 겸직 의견에 동의할 수 없다”고 밝힌 바 있다. 다만 용 후보자는 겸직 부작용에 대한 입법적 논의 필요성에 대해선 “공감한다”고 했다.오전에 인사청문회 준비 사무실로 출근하지 않은 용 후보자가 기자회견을 자처하면서 한때 사퇴 입장 표명이 아니냐는 관측도 나왔다. 그러나 용 후보자는 34분간 자신과 소속 정당인 기본소득당을 향해 쏟아진 각종 의혹을 일일이 해명하는 데 집중했다.국민의힘을 향해선 “1년 총수입의 35.7%를 국고보조금에 의존하는 국민의힘과 단지 1.6%만 국고보조금으로 보조받으며 당원들의 당비로 자립해 온 기본소득당 중 도대체 누가 기생정당이냐”며 작심 비판도 이어 갔다.용 후보자의 이날 회견이 여론에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다. 용 후보자는 청문회 고수 입장을 밝혔지만 ‘임명 반대’ 여론이 절반을 넘는다는 여론조사 결과도 나왔다. 이날 공개된 전국지표조사(NBS, 7~9일 전화면접 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과를 보면 전체 응답자의 63%가 용 후보자 지명에 대해 ‘잘못한 인선’이라고 답했다. ‘잘한 인선’은 17%에 그쳤다.2030 민심을 겨냥한 용 후보자 지명이 오히려 특혜·불공정 논란을 촉발시키자 여당에서도 ‘용혜인 리스크’가 민심에 악영향을 미치고 있다는 인식이 확산하고 있다. 특히 이날 회견 이후 여당 의원들 사이에선 “안 하느니 못한 회견”, “국민 여론이 어떻게 보는지 생각하고 말을 했어야 했다” 등의 불만 섞인 목소리가 터져 나왔다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 기자회견을 두고 “대국민 기만극, 적반하장”이라며 “국민을 훈계하려 드는 태도에 기가 찰 노릇이다. 대통령이 결단해야 한다”고 촉구했다.인사청문회 일정은 여전히 미정인 상태다. 이날 용 후보자의 인사청문회 일정과 증인 채택 등을 논의하기 위해 예정됐던 국회 성평등가족위원회 전체회의도 회의 시작 50분 전에 취소됐다.이런 가운데 성기홍 청와대 홍보소통수석은 MBC 라디오에서 용 후보자 논란 등에 대해 “검증의 영역 문제라기보다 후보자가 판단할 문제”라며 “청문 절차를 거친 이후 국민의 눈높이 등을 바탕으로 판단할 예정”이라고 밝혔다. 청문회 이후에도 여론이 돌아서지 않을 경우 사실상 임명 강행은 쉽지 않을 것으로 보인다.