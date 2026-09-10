총리실 과장, 기자인 척 한동훈 몰아붙이다 정체 묻자 “일반인”…사찰 논란으로 확대 [포착]

한동훈 “총리실이 사찰”

한총리 “과한 말씀” 설전

이미지 확대 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북

이미지 확대 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 총리실 직원이 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 하고 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 총리실 직원이 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 하고 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북

이미지 확대 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북

이미지 확대 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다. 사진은 이날 한 의원이 페이스북에 공개한 사진. 한 의원의 기자회견에서 일반 시민이라며 한 총리를 옹호하는 취지의 질문을 한 직원의 휴대전화 화면에 총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있다. 2026.9.10 한동훈 의원 페이스북

세줄 요약 총리실 직원이 한동훈 의원 기자회견에서 자신을 일반 시민이라 밝히고 질의한 사실이 드러나자 사찰 논란이 확산됐다. 한동훈 의원은 총리실 차원의 개입을 의심하며 엄중 징계를 요구했고, 한 총리는 사찰은 과한 표현이라며 부적절한 행위가 확인되면 조치하겠다고 했다. 총리실 직원, 한동훈 회견서 일반인 행세 질의

한동훈, 총리실 차원 개입·사찰 의혹 제기

한 총리, 사찰은 과하다며 부적절 시 조치

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총리실 직원이 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 자신을 일반 시민이라고 밝히고 질의한 사실을 놓고 한 의원과 한성숙 국무총리가 10일 국회 대정부질문에서 정면 충돌했다. 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하느냐”며 총리실 차원의 개입 의혹을 제기했고, 한 총리는 “사찰은 과한 말씀”이라고 반박하면서도 부적절한 행위가 확인되면 엄정 처리하겠다고 밝혔다.한 의원은 이날 본회의에서 “총리실 직원이 일반인이라고 거짓말하고 총리를 옹호하는 질의를 제 기자회견에서 했다. 적절한가”라고 따져 물었다.그는 해당 직원의 휴대전화 화면에 ‘총리님+주요간부방’이라는 이름의 텔레그램 대화방이 떠 있는 사진을 제시하며 “총리 지시 아닌가”라고 추궁했다.그러자 한 총리는 “그렇지 않다”며 “사실이라면 적절하지 않다고 생각한다. 어떤 조치가 필요한지 살펴보겠다”고 답했다.한 의원이 “총리실이 야당 국회의원을 사찰하나”라고 묻자 한 총리는 “굉장히 적절하지 않은 말씀”이라고 반박했다.한 총리는 이후 박지원 더불어민주당 의원이 사안에 대한 해명 기회를 주자 “한 의원이 공개된 장소에서 질의응답을 받고 있었고, 지나가던 직원이 ‘(전날 총리지시가) 왜 수사지휘인가’라고 물어본 것 같다”며 “거기에 대해 ‘누구냐’라고 해서 ‘일반시민입니다’ 정도 답변했던 것 같다”고 해명했다.이어 “지나가면서 공개된 장소에서 질문한 것이 사찰이라면 모든 순간 사찰당하는 것이 아닌가”라며 “(사찰은) 과한 말씀이라는 생각이 든다”라고 덧붙였다.한 의원은 해당 총리실 직원의 실명과 직위를 직접 거론하며 총리실 차원의 개입 여부를 거듭 문제 삼았다.또 질의 도중 송영길 의원을 포함한 더불어민주당 측 항의에 “야구장 오셨나. 조용히 하라”, “야구장 가서 떠들어라”라며 응수했다.한 의원은 본회의가 끝난 뒤 페이스북에도 글을 올려 “윗선 지시 없이 총리실 과장이 단독으로 할 수 있는 일이 아니고 현장에는 다른 직원도 함께 있었다”며 “축소할 생각 말라”고 주장했다. 그러면서 “한 총리는 해당 과장을 엄중 징계하고 본인도 책임져야 한다”고 했다. 국민의힘 친한계 의원들도 “권력형 사찰”이라며 공세에 가세했다.두 사람은 한 총리가 전날 김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 청탁’ 의혹과 관련해 수사자료 유출 경위 등을 확인하도록 지시한 것을 놓고도 충돌했다.한 의원은 “총리가 수사를 지휘할 수 있느냐”며 “구체적인 사건에 이렇게 개입해도 되는가. 낄 때 끼고 빠질 때 빠져야 한다”고 비판했다.한 총리는 “자료 유출은 수사 외에 공직자 기강의 문제라고도 볼 수 있다”고 반박했다.이어 박지원 의원과의 문답에서도 “어떤 부분이 수사지휘로 읽혔는지 이해가 되지 않는다”며 “법무부가 한동훈 의원에 대해 수사하겠다는 것이 아니다”라고 설명했다.