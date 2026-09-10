정치 목 축이는 용혜인 안주영 기자 입력 2026-09-10 14:51 수정 2026-09-10 14:51 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/10/20260910500181 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마치고 질의응답을 준비하며 물을 마시고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마치고 질의응답을 준비하며 물을 마시고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마치고 질의응답을 준비하며 물을 마시고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지