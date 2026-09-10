[속보] 용혜인 “겸직은 법률이 허용…말도 안 되는 의혹 실체 있는 것처럼 보도”

세줄 요약
- 겸직은 법률 허용 범위라는 해명
- 비례의원 사퇴 요구는 자리 나눠먹기 지적
- 배우자 임명·부동산 의혹도 전면 반박
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용혜인 성평등가족부 장관 후보자 기자회견
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 하고 있다. 2026.9.10 연합뉴스
[속보] 용혜인 “겸직은 법률이 허용”…비례의원 사퇴 요구 일축
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