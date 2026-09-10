[속보] 용혜인 “겸직은 법률이 허용…말도 안 되는 의혹 실체 있는 것처럼 보도”

용혜인 의원이 겸직은 법률이 허용한 범위라며 비례의원 사퇴 요구를 일축했다. 개인의 영달이 목적이었다면 장관직을 수락하지 않았을 것이라고 했고, 자리 나눠먹기나 투기 의혹도 사실과 다르다고 반박했다.

겸직은 법률 허용 범위라는 해명

비례의원 사퇴 요구는 자리 나눠먹기 지적

배우자 임명·부동산 의혹도 전면 반박