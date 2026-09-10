[속보] 용혜인, 1시 40분 국회 기자회견…메시지 주목

세줄 요약 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 오후 1시 40분 국회 소통관에서 기자회견을 열었다. 장관직과 비례대표직 겸임 논란, 기본소득당 내 성차별적 지침 묵인 의혹, 가족정당 운영 의혹에 대해 어떤 메시지를 낼지 관심이 쏠린다. 국회 소통관 기자회견 예고

겸임 논란·성차별 의혹 주목

청문회 앞 입장 표명 관심

이미지 확대 용혜인 장관 후보자, 논란 속 출근길 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 9일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 장관 후보자, 논란 속 출근길 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 9일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.9 뉴스1

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 기자회견을 열기로 해 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.용 후보자 측은 이날 오후 1시 40분 국회 소통관에서 기자회견을 연다고 언론에 공지했다.용 후보자는 장관직과 비례대표직 겸임 논란과 기본소득당 내 비선 조직의 성차별적 지침을 묵인한 의혹, 기본소득당을 ‘가족정당’처럼 운영해왔다는 의혹 등에 대해 침묵을 지켜왔다.그간 용 후보자는 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실에 출근하면서 취재진의 질문에 “청문회에서 답변하겠다”고만 밝혀왔다.이어 이날은 사무실에 출근하지 않고 자택에서 국회가 요청한 자료 등을 검토하며 인사청문회를 준비한다고 밝혔다.