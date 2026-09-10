친한 우재준 “한동훈 복당·김승원 청문위원” 요구…최고위는 일축

우재준 “청문회 기간 동안만 징계 정지”

정점식 “당 징계, 필요성 의해 정지 불가”

조광한 “범죄로 제명, 밖에서 놀아야”

이미지 확대 한동훈 무소속 의원과 우재준 국민의힘(대구 북구갑) 의원이 지난 2월 25일 대구 중구 교동을 걷고 있다. 대구 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원과 우재준 국민의힘(대구 북구갑) 의원이 지난 2월 25일 대구 중구 교동을 걷고 있다. 대구 뉴스1

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 국민의힘 최고위원회의에서 친한계 우재준 청년최고위원이 김승원 법무부 장관 후보자 관련 의혹을 제기해 온 한동훈 무소속 의원을 복당시켜 청문위원으로 넣자고 제안했다. 그러나 조광한 최고위원과 정점식 원내대표는 제명 사유와 당의 존립, 국회법상 정수 규정을 들어 받아들이기 어렵다고 했다. 한동훈 복당·청문위원 합류 요구 제기

최고위·원내지도부, 당규·국회법 이유로 반대

김승원 후보자 청문회 15일 예정

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국민의힘 최고위원회의에서 10일 김승원 법무부 장관 후보자 관련 ‘코로나19 신약 청탁 의혹’을 집중 제기하고 있는 한동훈 무소속 의원을 복당시켜 국회 인사청문회에 합류시켜 달라는 요구가 나왔다. 최고위원 모두 친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원의 이런 요구를 일축했다.우 청년최고위원은 이날 최고위에서 “현재 (김 후보자 청탁) 사건 공론화를 주도하고 있는 건 한 의원”이라며 “지도부에서 청문회 기간 동안 한 의원에 대한 징계를 정지해서 청문위원으로 넣어줄 것을 제안한다”고 했다. 그는 “더불어민주당은 한 의원을 절대로 청문회에 넣어주지 않을 거고, 심지어 우리 당 몫을 양보하더라도 국회의장이 협력해주지 않으면 청문위원으로 들어가는 것이 불가능하다”고 설명했다.그는 “당규상 최고회의 의결로 징계를 취소 또는 정지할 수 있다”며 “늦어도 다음 주 월요일에 결정하면 화요일에 있는 청문회에 들어갈 수 있다”고 제안했다. 지난해 ‘당게(당원게시판)’ 사태로 국민의힘에서 제명된 한 의원의 복당을 요구한 것이다.그러자 조광한 지명직 최고위원은 우 청년최고위원을 겨냥해 “범죄행위가 의심되기 때문에 우리 당에서 제명된 사람이다”라며 “그분(한 의원)은 혼자 광내고 노시는 거 좋아해서 계속 밖에서 놀면 되겠다”고 비꼬았다.회의 후 정점식 원내대표는 기자들과 만나 “기본적으로 당의 징계가 어떤 필요성에 의해서 잠시 정지되고 하는 것은 그 당의 존립 기반을 흔드는 것”이라며 반대 입장을 표했다.또한 정 원내대표는 한 의원 지지자들의 법제사법위원회 보임 요구에 대해서는 “기본적으로 무소속 의원을 법사위에 우리 당 의원과 같이 사보임을 할 수가 없다”며 “국회법은 각 상임위원회별 교섭단체와 무소속 의원의 정수를 규정하고 있다. 그 정수 규정에 반해 할 수도 없을뿐더러 우리가 법사위원이 6명인데 마음대로 민주당과 협의해 7명으로 늘릴 수 없는 것과 마찬가지”라고 설명했다.김 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오는 15일 실시된다.