최고위원회의 참석하는 장동혁 대표

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석 하고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석 하고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열리는 최고위원회의에 참석하고 있다.