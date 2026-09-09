김민석 “공소청 기득권 살펴볼 것”… 다시 검찰개혁 꺼냈다

“공소청 조직 과도함 없는지 봐야”
‘불가역적 검찰개혁’ 의지 재확인
신장식 “후퇴 땐 與와 관계 재설정”
윤호중 “공소청 직제안 수정 논의”
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與, 전북서 예산정책협의회
김민석 더불어민주당 대표와 이원택 전북지사 등 관계자들이 9일 전북 전주시 전북도청에서 열린 민주당·전북 예산정책협의회에서 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 박지원 의원, 이성윤 최고위원, 윤준병·이광재 의원, 이 지사, 김 대표, 한병도 원내대표, 안호영 조직사무부총장, 안태준 의원, 김태선 당대표 비서실장. 뒷줄 왼쪽부터 김희수 전북도의회 의장, 정종복 전북도의회 원내대표, 박희승 의원, 최정호 익산갑 지역위원장 직무대행, 권칠승 정책위의장.
전주 뉴스1
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다음달 공소청·중대범죄수사청 출범을 앞둔 가운데 김민석 더불어민주당 대표는 9일 공소청 검사의 정원을 유지하는 내용의 공소청 직제안과 관련해 “기득권의 과도함이 없는지 살펴보겠다”고 밝혔다. 강경파를 중심으로 우려 목소리가 나오자 김 대표가 직접 ‘불가역적 검찰개혁’ 의지를 재확인하는 한편, 인사청문 정국을 ‘정치검찰’과의 싸움으로 전환하려는 의도도 담긴 것으로 보인다.
김 대표는 이날 전북도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “공소청 조직 개편과 관련해 조직을 유지하려는 기득권의 과도함이 없는지에 대한 우려와 지적을 충실하게 국회 차원에서 살펴볼 필요가 있다”고 말했다. 이어 “불가역적 검찰개혁이라는 대원칙 하에서 혹시 과도한 조직의 설계가 이뤄지지 않았는가 살펴보겠다”고 했다.
당내 강경파로 분류되는 최민희·이성윤 최고위원도 최고위에서 각각 “정말 ‘검찰의 수사권에 대한 미련이 끈끈이 같다’는 얘기가 나올 지경”, “간판만 바꾸는 개혁 아니냐는 국민의 거센 비판을 가볍게 들어서는 안 된다”고 주장했다.
김 대표는 또 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 청탁 의혹과 관련해 한동훈 무소속 의원의 잇단 녹취록 공개 등을 ‘한동훈 사건’으로 규정했다. 김 대표는 “이 사건을 정리함으로써 한국 정치 검찰 개혁은 마지막 장을 맞이하게 되는 것이 아닌가 싶다”며 “관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가야 한다”고 했다. 한 의원에 대해선 “조선불량검, 조선불량쪽가위”라고 평가절하했다.
통합 논의를 앞두고 민주당과 연일 신경전을 벌이는 조국혁신당도 비교섭단체 연설을 통해 민주당의 선명한 개혁을 촉구했다. 신장식 혁신당 대표는 이날 연설에서 공소청 직제안과 검찰 출신 중수청장 후보자 추천을 싸잡아 “검찰개혁이 아닌 ‘검찰개명’에 불과하다”고 강도 높게 비판했다.
그러면서 “이 상황이 될 때까지 집권 여당인 민주당 지도부와 의원들은 왜 침묵하고 계셨냐”며 “만약 검찰개혁 후퇴를 용납한다면 민주당과의 관계를 심각하게 검토할 수밖에 없다”고 경고했다.
최형규 서울시의원 “면목선, 서울 동북권 교통체계 개선 대책의 하나로 접근해야”
서울시의회 최형규 의원(더불어민주당, 중랑4)은 9일 면목선 도시철도 기본계획(안)과 관련해, 면목선을 근시안적 사고로 접근할 것이 아니라, 서울 동북권 전체의 교통체계 개선 대책의 하나로 이해하고, 정거장과 차량기지 위치 역시 중랑구가 서울 동북권의 새로운 성장 거점으로 조성될 수 있도록 일대의 변화를 담아내는 종합적인 계획 속에서 함께 판단되어야 한다는 입장을 밝혔다. 서울시가 지난 8월 공개한 기본계획(안)에 따르면 예비타당성조사 당시 12곳이었던 정거장은 10곳으로 축소되고, 차량기지도 기존 신내역 인근에서 동진학교 인근으로 변경됐다. 서울시는 사업비 증가와 이에 따른 재정 부담, 사업 지연 가능성 등을 종합적으로 고려한 조정이라고 밝혔지만, 정거장 축소 지역과 차량기지 이전 예정지 주민들은 계획 변경 과정에서 충분한 주민 의견 수렴이 이뤄지지 않았다며 우려를 나타내고 있다. 최 의원은 “면목선은 신속히 추진되어야 한다”면서도 “정거장과 차량기지는 노선의 종점과 향후 연장, 운영 전반을 좌우하는 핵심 시설이고 한 번 자리를 정하면 수십 년간 되돌릴 수 없는 기반 시설인 만큼 미래 수요도 철저히 살펴야 한다”고 지적했다. 삭제된 능산삼거리역은 당초
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이런 가운데 윤호중 행정안전부 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 이날까지 입법예고한 공소청 직제안에 대해 법무부와 수정안을 논의 중이며 “필요할 경우 입법예고를 재공지하는 방안도 고려하고 있다”고 밝혔다. 김지용 중수청장 후보자에 대해선 “검찰개혁에 대한 기본적인 철학에는 문제가 없다”고 평가했다.
세줄 요약
- 공소청 직제안 두고 기득권 과도함 점검
- 당내 강경파 우려 속 검찰개혁 의지 재확인
- 조국혁신당·정부도 제도 설계 놓고 공방
2026-09-10 8면
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