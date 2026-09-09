15일 김승원 청문회… ‘브로커 증인’ 놓고 여야 충돌

與 “채택 거부”… 野 “맹탕” 반발

이미지 확대 김승원(가운데) 법무부 장관 후보자가 9일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실을 나서고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김승원(가운데) 법무부 장관 후보자가 9일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실을 나서고 있다.

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세줄 요약 국회 법사위가 김승원 법무부 장관 후보자 청문회를 15일 열기로 했지만, 브로커 양모씨 등 증인 채택을 놓고 여야가 맞섰다. 국민의힘은 핵심 증인 44명과 참고인 4명을 요구했고, 민주당은 이미 종결된 사건이라며 반대했다. 김승원 후보자 청문회 일정 의결, 증인 채택 충돌

국민의힘, 브로커 등 44명 증인·4명 참고인 요구

민주당, 이미 종결된 사건이라며 채택 반대

2026-09-10 1면

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여야는 9일 국회 법제사법위원회에서 코로나19 신약 청탁 의혹 등을 받는 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회 증인·참고인 채택을 놓고 정면충돌했다. 국민의힘은 브로커 양모씨 등을 증인으로 부르자고 했지만, 더불어민주당은 이미 종결된 사안이라 수용할 수 없다고 맞서면서 ‘증인·참고인 0명’ 청문회가 재현될 것이란 전망도 나온다.법사위는 이날 전체회의에서 김 후보자는 15일, 최길수 청와대 특별감찰관 후보자는 18일 각각 인사청문회를 열기로 의결했다.다만 증인·참고인 채택을 두고는 여야 간사 간 협의를 이어 가기로 했다. 증인·참고인을 부르려면 늦어도 청문회 5일 전까지 출석요구서가 송달돼야 한다.국민의힘은 브로커 양씨와 제약업체 제넨셀 설립자인 강모씨, 김강립 전 식품의약품안전처장 등 증인 44명과 참고인 4명을 채택해 달라고 요구했다. 국민의힘 간사인 박형수 의원은 “어제(8일) 증인·참고인 명단을 여당 간사에게 전달했지만 오늘 아침에서야 한 명도 채택할 수 없다는 게 민주당 의원들 생각이라고 전달해 왔다”고 말했다.그러면서 “김 후보자 인사청문회를 또다시 증인이 아무도 없는 ‘맹탕 청문회’로 만들려고 하고 있다”며 “강력한 분노와 유감의 뜻을 전한다”고 밝혔다.이에 맞서 민주당 간사인 김의겸 의원은 “거의 2년 넘게 11명 검사를 투입해서 집요하게 강력하게 했던 사건인데 결과적으로 꽝 났다. 기소조차 못 했고 골인시키지 못했던 사건”이라며 “그때 실패한 사건을 다시 가지고 와서 지금 되돌이표, 무한 되돌이 반복하려고 한다면 그건 안 되는 거 아닌가”라고 반문했다.민주당 소속 서영교 법사위원장은 양씨 이름이 적힌 20대 대선 국민의힘 대선 선거대책본부 공정한 나라 상임위원장 임명장 인쇄본을 들어 올리며 “양씨는 국민의힘과 훨씬 더 가까운데 이들의 녹취는 하나도 안 나왔다”고 말했다. 그러면서 “국정감사도 아니고 인사청문회에 그렇게 증인을 많이 채택한 적은 없다”며 “장관 후보자 청문회에서 후보자가 증인이 되는 것”이라고 했다.국민의힘에선 민주당이 이 사건을 이른바 ‘김승원 죽이기 사건’으로 규정한다면 당시 법무부 장관이었던 한동훈 무소속 의원을 증인 채택하자는 주장도 나왔다. 윤상현 국민의힘 의원은 “맹탕 청문회는 국민에 대한 예의가 아니다. 앙꼬 없는 찐빵 격”이라며 “적어도 핵심 증인 한동훈, 양씨, 강씨, 김 전 처장 네 분은 꼭 증인으로 채택되어야 한다”고 말했다. 앞서 국민의힘이 민주당에 전달한 증인 명단에는 한 의원이 포함되지 않은 것으로 전해졌다.이에 김동아 민주당 의원은 “이미 종결된 사건이다. 한 의원이 하나씩 풀고 있는 수사 쪼가리를 가지고 무슨 대단한 의혹이 있는 것처럼 이 자리에서 논하는 것은 매우 부적절하다”며 “국민의힘 의원들이 한 의원 하수인인가”라고 지적했다. 같은 당 김기표 의원도 “국민의힘이 요구하는 증인 명단은 한 의원의 선동을 뒷받침하려는 명단일 뿐”이라고 말했다.그러자 한 의원은 기자들과 만나 “서 위원장과 김 후보자 본인도 저를 증인으로 부른다고 하지 않았던가”라며 “위증의 벌 감수하고 증인 하겠다. 다시 한번 생각해 보라”고 촉구했다. 한편 비례대표 의원 겸직 논란 등을 빚은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 청문회 일정은 이날까지도 여야 이견 속에 확정되지 못했다.