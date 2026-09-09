정치 대정부질문, 답변하는 한성숙 국무총리 안주영 기자 입력 2026-09-09 15:07 수정 2026-09-09 15:07 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/09/20260909500260 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 2026.9.9 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 2026.9.9 안주영 전문기자 한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지