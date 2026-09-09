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대정부질문, 답변하는 한성숙 국무총리

안주영 기자
안주영 기자
입력 2026-09-09 15:07
수정 2026-09-09 15:07
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한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 2026.9.9 안주영 전문기자
한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다. 2026.9.9 안주영 전문기자


한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질문에 답하고 있다.

안주영 전문기자
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