李대통령, 중수청장 김지용 후보자 국회에 인사청문 요청

세줄 요약 이재명 대통령이 초대 중대범죄수사청장 최종 후보로 검찰 출신 김지용 변호사를 지명하고 국회 인사청문회를 요청했다. 정부는 수사·기소 분리 체계에 맞는 법률 전문가로 평가하며, 출범을 앞둔 중수청을 안정적으로 이끌 적임자로 봤다. 초대 중대범죄수사청장 후보 지명 및 청문 요청

검찰 출신 김지용 변호사, 수사 법률 전문가 평가

수사·기소 분리 체계 안착 기대와 역할 강조

이미지 확대 초대 중대범죄수사청장 최종 후보에 김지용 변호사 초대 중대범죄수사청장 최종 후보에 김지용 변호사

(서울=연합뉴스) 윤호중 행정안전부 장관은 7일 정부서울청사에서 브리핑을 열어 검찰 출신인 김지용 변호사를 초대 중대범죄수사청장 최종 후보로 이재명 대통령에게 제청할 계획이라고 밝혔다. 2026.9.7 [연합뉴스 자료사진]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 초대 중대범죄수사청장 최종 후보에 김지용 변호사 초대 중대범죄수사청장 최종 후보에 김지용 변호사

(서울=연합뉴스) 윤호중 행정안전부 장관은 7일 정부서울청사에서 브리핑을 열어 검찰 출신인 김지용 변호사를 초대 중대범죄수사청장 최종 후보로 이재명 대통령에게 제청할 계획이라고 밝혔다. 2026.9.7 [연합뉴스 자료사진]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 초대 중대범죄수사청장 최종 후보에 오른 검찰 출신인 김지용(58·사법연수원 28기) 변호사에 대해 국회 인사청문회를 요청하기로 했다.이 대통령의 프랑스 국빈 방문을 수행 중인 강유정 청와대 수석대변인은 7일(현지시간) 파리에 마련된 프레스센터에서 브리핑하며 “이 대통령은 행안부 장관이 임명·제청한 김 변호사를 초대 중대범죄수사청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했다”고 밝혔다.강 수석대변인은 김 변호사에 대해 “수사 법률 전문가로서 10월 2일 출범을 앞둔 중대범죄수사청을 빠르게 안착시킬 적임자라고 판단된다”고 했다.이어 “수사와 기소의 분리라는 새로운 형사 사법 체계하에서 김 후보자는 그간의 수사 경험과 조직 관리 역량을 바탕으로 중대 범죄 수사청을 성공적으로 이끌어줄 것으로 기대한다”고 덧붙였다.충남 부여 출신인 김 변호사는 성균관대 법대를 졸업하고 대전지검 검사로 시작해 대구지검 특수부장, 서울중앙지검 공판2부장, 대검찰청 감찰1과장, 춘천지검장, 대검 형사부장, 광주고검 차장검사 등을 지냈다.