대미투자 1호는 30조원 텍사스 가스발전소

원전 6기 발전용량과 맞먹는 규모

이미지 확대 국회 재정경제기획위원회 여당 간사인 더불어민주당 오기형 의원이 7일 국회 의원회관에서 재정경제기획위원회ㆍ산업통상자원중소벤처기업위원회가 공동으로 정부 관계부처와 대미 투자 협상 논의를 위해 개최한 당정에 입장하고 있다. 2026.9.7

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국회 재정경제기획위원회 여당 간사인 더불어민주당 오기형 의원이 7일 국회 의원회관에서 재정경제기획위원회ㆍ산업통상자원중소벤처기업위원회가 공동으로 정부 관계부처와 대미 투자 협상 논의를 위해 개최한 당정에 입장하고 있다. 2026.9.7

연합뉴스

세줄 요약 정부가 대미투자 1호 프로젝트로 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 사실상 확정한다. 총투자비는 223억달러, 약 30조원 규모다. AI 데이터센터 전력 수요에 대응하고, 2030년 상업 가동을 목표로 한다. 대미투자 1호, 텍사스 가스발전소 추진 확정

총 223억달러 규모, 30조원 안팎으로 조율

AI 데이터센터 전력 수요 대응, 2030년 가동

2026-09-08 1면

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정부가 대미 투자 ‘1호 프로젝트’로 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하기로 7일 사실상 확정했다. 223억 달러(약 30조원) 규모로 최종안은 국회 보고를 거쳐 오는 18일 발표될 전망이다. 당정은 미국 내 원자력발전소 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업에 대해선 검토를 이어 가기로 했다.여권 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 “텍사스 사업은 총투자비 223억 달러 규모로 진행될 것”이라며 “원전(건설)과 알래스카(LNG 개발 프로젝트)는 현재 검토 단계”라고 밝혔다.산업통상부는 이날 국회에서 재정경제기획위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 의원들과 대미투자 협상 관련 비공개 당정협의회를 진행했다. 정부는 이 자리에서 이 같은 내용을 골자로 한 대미투자 1호 사업과 투자 운영계약안 등을 보고한 것으로 전해졌다.텍사스 사업은 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요에 대응하기 위해 텍사스주 엔시날에 총 6.4기가와트(GW) 규모의 발전소를 짓는 사업이다. 발전소는 가스터빈 발전 1.4GW와 가스복합발전 5GW로 구성된다. 원전 6기 발전용량과 맞먹는 규모다.미국이 증액을 요구하면서 텍사스 사업은 막판까지 투자 규모를 조율해 왔다. ﻿당초 검토된 사업비는 198억 달러(약 27조원)였지만 미국 측이 250억 달러(약 34조원)를 제시했고, 양국은 223억 달러 선에서 접점을 찾은 것으로 알려졌다. 당초 안보다 25억 달러 늘어난 규모다. 조율 과정에서 8월 말에서 9월 초 예고됐던 발표 시기가 9월 중으로 밀린 것으로 알려졌다.프로젝트가 계획대로 진행되면 2030년 1단계 상업 가동에 들어간다. 생산 전력은 텍사스 전력망인 ‘텍사스전력신뢰도위원회’(ERCOT)에 판매하거나 인근 AI 데이터센터와 장기 전력판매계약(PPA)을 체결해 직접 공급하는 방안이 논의되고 있다. 전력망을 거치지 않는 ‘오프그리드’ 방식으로 안정적인 수익을 확보한다는 구상이다.텍사스는 미국에서 AI 데이터센터가 가장 빠르게 늘어나는 지역으로 현재 예정된 프로젝트만 240여개에 이른다. 데이터센터와 장기 전력공급계약을 맺으면 대미 투자 펀드의 연평균 수익률이 5%를 웃돌 것으로 예상된다.정부와 발전 공기업, 민간 기업 등이 ‘팀코리아’를 꾸려 참여하면 산업계에 낙수 효과도 기대된다. 삼성물산, 현대건설 등 건설사가 발전소 설계·조달·시공(EPC)을 맡고, 두산에너빌리티가 가스터빈을 공급하는 방안이 거론된다.미국 현지에 원전 8기를 건설하는 내용 등은 아직 확정되지 않아 당정은 한 차례 더 협의를 하기로 했다. 최종 합의안은 국회 보고 후 18일 발표될 전망이다.김정관 산업부 장관은 그동안 대미 투자 1호 프로젝트가 “에너지 분야”라며 이달 중 발표하겠다고 밝혀 왔다. 김 장관은 지난 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 “특별한 이슈보다 여러 국내 절차들이 조금씩 있어 그런 과정을 거치면 9월 중에 마무리할 생각이고 변함이 없다”고 말했다.