[포토] 교관모 써보는 국민의힘 장동혁 대표

세줄 요약 국민의힘 장동혁 대표가 충북 청주 공군사관학교를 찾아 정부의 육·해·공 3군 사관학교 통합 추진에 강하게 반대했다. 그는 안보와 국방에 직결된 문제라며 통합을 반드시 막겠다고 밝혔고, 30년 만의 방문에 감회와 무거운 마음도 전했다. 공군사관학교 방문, 3군 통합 반대 천명

안보·국방 직결 사안, 강한 분노와 우려 표명

11일 해군사관학교 방문해 현장 의견 청취 예정

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국민의힘 장동혁 대표는 7일 “3군 사관학교 통합을 반드시 막아내고 대한민국의 안보와 국방이 제대로 갈 수 있도록 앞장서서 싸우겠다”고 말했다.장 대표는 정부가 추진 중인 육·해·공 3군 사관학교 통합과 관련해 이날 오후 충북 청주에 있는 공군사관학교를 찾아 이같이 밝혔다. 공군 장교로 복무했던 장 대표는 이 학교에서 교관으로 복무한 바 있다.장 대표는 “30년 넘게 지나서 이렇게 공군사관학교를 다시 찾게 돼 기쁘기도 하고 감회가 새롭다”면서도 “시기가 시기인 만큼 또 한편으론 무거운 마음으로 공사를 찾을 수밖에 없었다”고 소회를 밝혔다.그러면서 “대한민국의 안보, 명운과 직결된 3군 사관학교 통합 논의를 이렇게 진행한다는 것에 대해 분노를 느끼지 않을 수 없다”며 생도들과 군인들을 향해 “정치인의 한 사람으로서 죄송하고 부끄럽다는 말씀을 드리지 않을 수 없다”고 했다.장 대표는 오는 11일에는 경남 창원 해군사관학교를 찾아 통폐합과 관련한 현장의 우려를 청취할 방침이다.