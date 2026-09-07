김민석 대표, 첫 교섭단체 대표 연설

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.2026.9.7. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.2026.9.7. 안주영 전문기자

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김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다.