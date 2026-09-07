정치 김민석 대표, 첫 교섭단체 대표 연설 안주영 기자 입력 2026-09-07 15:50 수정 2026-09-07 15:50 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/07/20260907500238 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.2026.9.7. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.2026.9.7. 안주영 전문기자 김민석 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지