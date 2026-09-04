시민사회단체 만난 李대통령 “공정하고 투명한 시스템 작동하는 세상 만들자”

“사회 대개혁에서 시민사회단체 몫 매우 커”

이미지 확대 인사말하는 이재명 대통령 [서울=뉴시스] 김진아 기자= 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.09.04. bluesoda@newsis.com



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이미지 확대 이재명 대통령, 시민사회 초청 간담회 [서울=뉴시스] 김진아 기자= 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.09.04. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 시민사회 초청 간담회 [서울=뉴시스] 김진아 기자= 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.09.04. bluesoda@newsis.com



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세줄 요약 이재명 대통령이 시민사회단체 관계자들과 간담회를 열고 공정하고 투명한 시스템이 작동하는 세상을 만들자고 했다. 민주화 과정에서 시민사회의 역할을 강조하며 사회 대개혁에서도 큰 몫을 맡을 것이라고 평가했다. 참석자들은 인권·환경·농어업·과거사 현안을 논의했다. 시민사회단체 초청 간담회 개최, 현장 목소리 경청

공정·투명한 시스템과 공동체 강조, 사회 대개혁 언급

인권·환경·농어업·과거사 등 현안 의견 교환

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이재명 대통령은 4일 시민사회단체 관계자들을 만나 “우리 국민들이 희망을 가지는, 발전하는 나라, 공정하고 투명한 시스템이 작동하는 그런 세상을 만들어보면 좋겠다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 시민사회 초청 간담회를 열고 “사실 이렇게 보게 된 게 아마도 2024년 12월 3일(비상계엄일) 그때 이후 처음이 아닌가 싶다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 시민사회단체를 향해 “대한민국 민주화 역사에서 언제나 시민사회는 매우 중요한 역할을 수행했다”며 “앞으로 우리가 해야 할 사회 대개혁에서도 우리 시민사회단체들의 몫은 매우 크다”고 추켜올렸다.이 대통령은 “아마 여러분들이 원하는 또는 만들고자 하는 세상이나 제가 만들고 싶은 세상이나 크게 다르지 않을 것”이라며 “다만 그 목표에 이르는 경로, 방식이 조금씩은 다를 수 있겠다”고 했다. 이어 “그러나 그 차이는 크지 않다”며 “모든 사람들이 공정하게 존중받고 함께 살아가는 공동체, 그런 세상을 만드는 게 아마 여러분들의 꿈이라고 생각한다”고 했다.이날 간담회에는 이승훈 시민사회단체연대회의 운영위원장과 주제준 한국진보연대 정책위원장 등이 참석했다. 간담회는 인권·환경·농어업·과거사 등을 주제로 의견이 오갔다.청와대는 “사회 각계에서 다양한 의견이 도출되는 상황에서 시민사회 관계자들과 만나 현장의 목소리를 경청하고 정책과 현장의 거리를 좁히기 위해 마련됐다”고 밝혔다.