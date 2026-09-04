다음주 서울안보대화 日방위상 불참...‘야스쿠니 참배’ 냉각 기류

국방부 “日 방위성에 초청장 전달”

이미지 확대 안규백 국방부 장관이 지난해 9월 9일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 2025 서울안보대화 개회식에서 나카타니 겐 일본 방위대신과 기념 촬영을 하고 있다. 2025.9.9 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 안규백 국방부 장관이 지난해 9월 9일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 2025 서울안보대화 개회식에서 나카타니 겐 일본 방위대신과 기념 촬영을 하고 있다. 2025.9.9 국방부 제공

세줄 요약 다음주 서울안보대화에는 일본 방위상이 불참하고 차관급이 대신한다. 고이즈미 방위상의 야스쿠니 신사 참배 이후 한일 국방당국 사이 냉각 기류가 이어진 영향으로 풀이된다. 올해 장관급 교류가 활발했지만 이번 결정으로 분위기 변화가 주목된다. 일본 방위상, 서울안보대화 불참 결정

야스쿠니 참배 이후 한일 국방 냉각 기류

차관급 참석으로 격 낮아진 외교 무대

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국방부가 개최하는 연례 다자 안보 회의체인 ‘서울안보대화’(SDD)에 지난해와 달리 일본 방위상이 참석하지 않는 것으로 4일 확인됐다. 광복절인 지난달 15일 고이즈미 신지로 방위상이 야스쿠니 신사를 참배하며 불러온 냉각 기류에 따른 것이라는 해석이 나온다.국방부에 따르면 오는 7~9일 개최되는 서울안보대화에는 일본 방위성에서 차관급인 안도 아츠시 방위심의관이 참석할 예정이다. 지난해에는 나카타니 겐 당시 일본 방위상이 서울안보대화에 참석했지만 올해는 방위심의관으로 다시 참석자의 급이 낮아진 셈이다. 국방부는 “일 방위성에 서울안보대화 참석 초청장을 전달했다”고 밝혔다.고이즈미 방위상의 불참 사유는 구체적으로 알려지지 않았지만 지난달 고이즈미 방위상의 야스쿠니 신사 참배가 한일 국방당국 냉각 기류의 주요 원인으로 꼽힌다. 고이즈미 방위상은 한국 광복절이자 일본 패전일인 지난달 15일 현직 방위상으로는 2년 만에 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했다.정부는 일본의 방위 책임자인 현직 방위상이 야스쿠니 신사를 참배하는 것을 다른 각료보다 엄중하게 본다. 이에 따라 외교부와 국방부가 주한일본대사관 총괄공사와 주한 일본 방위주재관을 각각 초치하는 등 강력히 항의했다. 당시 국방부는 “미래지향적 관계를 만들어 나가고자 하는 한일 양국의 노력에 정면으로 반하는 것”이라며 강하게 유감을 표했다.최근 한일 국방당국의 교류 분위기에 제동이 걸린 것 아니냐는 우려가 나온다. 올해 1월 안규백 국방부 장관의 방일, 5월 말 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 국방장관회담, 6월 고이즈미 방위상의 양자 방한 등 장관급 교류가 이어지며 활발해지는 추세였다. 다만 지난해 나카타니 당시 방위상 참석 이전까지는 방위심의관이 서울안보대화에 참여한 경우가 많아 향후 소통 추이를 좀 더 지켜봐야 한다는 해석도 있다.한편, 올해로 15회를 맞이한 서울안보대화는 이달 7∼9일 서울 중구 더그랜드롯데 서울 호텔에서 개최된다. ‘혼돈의 시대, 새로운 공존을 위하여’라는 대주제로 열리는 올해 행사에는 체코·필리핀 등 4개국 국방장관, 6개국 국방차관을 포함해 총 67개 국가 및 국제기구에서 1000여 명이 참가한다. 안규백 국방부 장관은 2일차인 8일 개회사를 할 예정이다.