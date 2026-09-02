[포토] 천하람, ‘피습 자작극’ 정이한 공천 사과

세줄 요약 천하람 개혁신당 권한대행이 부산 금정구를 찾아 ‘피습 자작극’으로 구속 기소된 정이한 전 부산시장 후보 공천에 대해 사과했다. 그는 출근길 시민들 앞에서 사죄 팻말을 걸고 허리를 숙였고, 검증이 미흡했다며 당의 책임을 인정했다. 부산 금정구 찾아 정이한 공천 사과

출근길 시민 앞 사죄 팻말 목걸이

후보 검증 미흡·당 책임 인정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개혁신당 천하람 당 대표 권한대행이 2일 부산을 찾아 6·3 지방선거 당시 ‘피습 자작극’을 벌인 정이한 전 부산시장 후보를 공천한 데 대해 시민들에게 고개를 숙였다.천 권한대행은 이날 오전 7시 부산 금정구 금정로 세정타워 앞에서 ‘잘못된 부산시장 공천 부산시민께 깊이 사죄드립니다’라고 적힌 팻말을 목에 걸고 출근길 시민들에게 사죄 인사를 했다.검은색 정장 차림의 천 권한대행은 보좌진 1명만 대동한 채 신호를 기다리는 시민들에게 다가가 “잘못된 공천을 사죄드린다”고 말하며 연신 허리를 숙였다.이날 사죄 장소는 정 전 후보가 이른바 ‘음료 투척 피습 자작극’을 벌인 곳이다.천 권한대행은 “개혁신당이 조금 더 바르고 개혁적인 정치를 해보겠다고 시작한 당인데 우리 국민들과 부산 시민들께 너무나 큰 잘못을 한 후보를 공천하게 된 점 정말 진심으로 사죄드린다”고 말했다.그는 “부산시장 후보를 낼 수 있다는 거에 너무 집중한 나머지 제대로 된 검증이나 이런 부분들이 공천 과정에서 미흡했던 것 같다”며 “더 꼼꼼하게 챙겼어야 했는데 정말 후회와 자책감이 많이 든다”고 말했다.사과가 늦어진 데 대해서는 “수사가 진행 중이었고 당 내부적으로도 아주 당혹스러웠다”면서 “구속 기소도 되고 일정 부분 전모가 밝혀졌기 때문에 지금이라도 저희가 부산을 직접 찾아서 시민들께 사죄드리는 게 예의라고 생각한다”고 말했다.천 권한대행은 당 차원의 진상조사와 관련해 “TF를 꾸려서 조사했는데 실제 저희 당 내부에서 조사해도 사건의 전모를 아는 사람은 나오지 않았다”고 밝혔다.이어 “정이한 후보의 과거 사례들이나 선거운동을 할 때 문제 있었던 부분들, 단일화를 너무 과도하게 추구했던 부분들은 확인됐다”면서도 “다만 자작극과 직접적으로 관련된 부분은 저희가 수사권도 없어 많이 나오지는 않았다”고 말했다.진상조사는 일단락됐지만 추가적인 사정이 나온다면 국민들에게 밝히고 용서를 구하겠다는 뜻도 밝혔다.정 전 후보를 상대로 한 법적 조치에 대해서는 “당의 혼란이 수습되면 공소장에서 나온 사실관계들을 정리해서 저희도 법적인 조치를 추가로 취하려고 한다”면서 “다만 당이 입은 손해배상을 청구한다고 하는 것이 국민들께서 보셨을 때는 당이 피해자 코스프레를 하는 것 아니냐고 볼 수 있어 고민되는 부분이 있다”고 설명했다.천 권한대행은 이준석 전 대표가 지방선거 패배 책임을 지고 사퇴한 뒤 당 대표 권한대행을 맡아 당 수습을 이끌고 있다.개혁신당은 지난 지방선거에서 전국에 192명의 후보를 냈으나 기초의원 1명을 당선시키는 데 그쳤다.