‘민티’ 첫 방에 5만8000명 동시 접속

민주당TV 아침 7시 프로그램 시작

김민석 ‘메가텐+1’ 구상 설명 집중



동시간 김어준 유튜브 20만명 결집

金대표, 노종면 출연에 “금지 없다”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 1일 당 공식 유튜브 채널인 민주당TV의 파일럿 방송 ‘민티07’에 출연하고 있다.

유튜브 민주당TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 1일 당 공식 유튜브 채널인 민주당TV의 파일럿 방송 ‘민티07’에 출연하고 있다.

유튜브 민주당TV 캡처

세줄 요약 김민석 대표가 띄운 민주당TV 아침 프로그램 ‘민티07’ 첫 방송에 동시접속자 5만8000명이 몰렸다. 김 대표는 당의 입장을 정리해 기조를 설명하는 방송이라고 했고, 같은 시간 김어준 방송도 20만명대가 접속해 유튜브 경쟁이 부각됐다. 민주당TV ‘민티07’ 첫 방송, 동시접속 5만8000명 기록

김민석 대표, 당 기조 정리·메가텐+1 구상 설명

김어준 방송 20만명대 접속, 유튜브 경쟁 부각

2026-09-02 6면

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김민석 더불어민주당 대표가 1일 당의 홍보 강화를 위해 띄운 유튜브 채널 ‘민주당TV’의 아침 프로그램인 ‘민티07’ 첫 방송 동시접속자 수가 예상보다 많은 5만 8000명으로 집계됐다. 같은 시간대 김어준씨 유튜브 방송도 지지층 결집에 따라 20만 20000여명이 몰리면서 ‘유튜브 주도권 싸움’이 본격화됐다는 평가가 나왔다.김 대표는 이날 민티07 첫 방송에 출연해 “좋은 방송이 많이 있지만 (거기서 나오는) 여러 해설이 헷갈릴 경우도 있고 해서 저희의 입장을 정리해서 말씀드리고, 새로운 소식은 저희에서 시작하는 게 맞는다는 생각에서 (민주당TV를) 시작했다”고 말했다. 이어 “그날그날 또는 그 시점에 민주당 기조가 무엇인지를 엄선해 최소한 하나씩 말씀드리겠다”며 ‘기조 방송’을 자처했다.김 대표는 당내 특별기구인 ‘메가텐(MEGA10)+1’ 구상을 설명하는 데 집중했다. 자신의 설명이 ‘당원 교육을 받는 느낌’이라는 반응에 대해선 “통상적 재미가 아닌, 내용이 정확하면 그것이 재미”라며 “공부하는 느낌을 주는 방송이라면 최고의 찬사”라고 했다.이날 민티07 생방송은 동접자 2만 4000여명으로 시작해 후반에는 최대 5만 8000명까지 몰렸다. 김 대표는 방송 직후 엑스(X)에 ﻿“2만이면 대박이라는 예상을 훌쩍 넘은 합계 5.8만 동시 접속. 민주당의 힘”이라고 썼다.같은 시간대 김씨 유튜브 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에는 동시 접속자 20만 2000여명이 몰리면서 오히려 접속자가 늘어나는 역결집 현상이 나타났다. 슈퍼챗 후원금은 5485만원에 달했다. 당 미디어 공공성 강화 태스크포스(TF) 간사인 노종면 의원은 이날 뉴스공장 유튜브에 출연했다가 지지층의 비판을 받았다. 이에 김 대표는 노 의원 페이스북 댓글을 통해 “출연 금지? 당연히 없다”며 “더 많은 다양한 협력이 있을 거”라고 언급했다.한편 김 대표는 이날 오후 경찰개혁추진단 1차 회의에서 “제 식구 감싸기, 사건 암장, 무단 종결, 증거 은폐와 조작, 수사 정보 유출, 개인정보 침해를 6대 폐단”이라고 규정하고 “외부 감사 확대, 수사 제척 사유 강화, 피해자에 대한 설명 책임 강화, 부실 수사에 대한 법적 책임 강화, 개인정보와 사생활 보호 강화”를 대책으로 제시했다.