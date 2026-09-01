막오른 후반기 정기국회…100일 내내 與 ‘속도전’ vs 野 ‘저지전’ 예고

인사 청문 겹치며 여야 난타전 전망

조정식 “성장의 온기 골고루 퍼지게”

與 “상임위 풀가동해 입법에 속도”

野, 대국민 여론전·필리버스터 예고

이미지 확대 조정식 국회의장이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 조정식 국회의장이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 여야 의원들이 애국가를 부르고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 여야 의원들이 애국가를 부르고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

세줄 요약 22대 국회 후반기 첫 정기국회가 시작됐다. 민주당은 민생법안과 국정과제 입법을 서두르고, 국민의힘은 필리버스터와 국감으로 맞설 태세다. 11월 예산전과 인사청문 정국까지 겹치며 여야 충돌이 커질 전망이다. 22대 국회 후반기 첫 정기국회 개막

민주당, 민생법안·국정과제 입법 속도전

국민의힘, 필리버스터·국감 저지전 예고

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제22대 국회 후반기 첫 정기국회가 1일 막을 올렸다. 더불어민주당은 이재명 정부의 국정과제를 입법·예산 성과로 연결하기 위한 ‘속도전’을 예고한 반면 국민의힘은 필리버스터(무제한토론)와 국정감사 등을 총동원한 ‘저지전’에 나설 태세다.조정식 국회의장은 이날 오후 2시 본회의장에서 제438회 정기국회 개회식을 열었다. 조 의장은 개회사에서 “반도체 호황과 경상수지 흑자로 경제성장률이 올랐는데 국민이 체감하는 살림살이는 여전히 어려운 실정”이라며 “이번 정기국회의 우선 과제는 국가의 성적표와 국민의 가계부 사이 간격을 좁히고 성장의 온기가 골고루 퍼지게 하는 것”이라고 밝혔다.국회는 오는 3일 본회의를 열고 7~8일 차례로 여야 교섭단체 대표 연설을 진행한다. 9~11일, 14일에는 국정 운영 전반을 점검하는 대정부질문을 실시한다.민주당은 우선 상임위원회를 풀가동해 민생법안과 국정과제 입법에 속도를 낼 방침이다. 주택 공급 확대와 부동산 투기 근절, 물가 안정, 소상공인·자영업자 지원을 비롯해 3대 메가프로젝트와 미래대응기금, 경찰개혁 관련 법안 등이 우선순위다.한병도 민주당 원내대표는 원내대책회의에서 “입법과 예산안 심사 그리고 인사청문회까지 어느 하나 미룰 수 없을 만큼 중요하고 시급한 과제들”이라며 “정기국회 100일, 단 하루도, 단 1초도 허투루 쓰지 않겠다”고 밝혔다.국민의힘은 여당의 일방적인 법안 처리에는 필리버스터 등으로 맞서는 동시에 ‘민생 경제 살리기’ 기조 아래 총 7개 분야 133개의 중점 입법 과제 처리에 총력을 다할 전망이다. 부동산 분야에서는 민간 재건축 활성화를 위한 재건축초과이익환수제 폐지 등을 추진하고, 제주 실종 사건을 계기로 부각된 경찰의 부실 대응 문제와 관련한 제도 개선에도 나설 계획이다.입법전은 곧바로 11월 ‘예산 전쟁’으로 이어진다. 정부는 800조원 플러스 ‘알파’라는 역대 최대 규모의 예산안 편성을 예고했다. 민주당은 3대 메가프로젝트와 인공지능(AI) 3대 강국 도약 등 미래 성장동력 확충과 청년 지원, 양극화 대응, 국민 안전 등을 중점 투자 분야로 선정하고 관련 예산 확보에 나설 방침이다. 반면 국민의힘은 재정건전성과 개별 사업의 타당성을 집중적으로 따지며 불필요한 예산을 삭감하겠다고 벼르고 있다.이번 정기국회는 인사청문 정국이 맞물려 여야 대치 전선이 한층 더 넓어질 전망이다. 이재명 대통령은 지난달 30일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자를 비롯해 김승원 법무부·강신철 국방부·용혜인 성평등가족부 후보자 등을 지명했다. 여기에 10년 만에 재가동을 준비하는 청와대 특별감찰관 최길수 후보자, 김성수 대법관 후보자의 인사청문회도 열어야 한다.국민의힘은 이번 개각을 ‘방탄 인사’ 등으로 규정하고 특히 김 후보자와 용 후보자 등을 겨냥한 고강도 검증을 예고했다. 민주당은 후보자들의 능력과 자질은 철저히 따지되 근거 없는 정치 공세에는 적극 대응한다는 방침이다.