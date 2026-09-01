한병도 “이타카 도착한 오디세우스처럼…오직 국민·민생이 목적지”

9월 1일 정기국회 개회

“민생법안 처리 박차”

“새 내각, 추석 전 진용”

이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

세줄 요약 한병도 민주당 원내대표는 오디세우스가 이타카에 도착하듯 민주당도 국민과 민생을 목적지로 삼겠다고 했다. 민생법안과 국정과제 입법에 속도를 내고, 추석 전 장관 후보자 청문회를 책임 있게 진행하겠다고 밝혔다. 근거 없는 흠집 내기에는 단호히 대응하겠다고 강조했다. 오디세우스 비유로 민생·국민 향한 의지 강조

민생법안·국정과제 입법 처리 속도전 예고

추석 전 인사청문회 마무리와 검증 원칙 제시

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한병도 더불어민주당 원내대표는 1일 “오디세우스가 수많은 난관을 헤치고 마침내 고향 이타카에 도착했듯 민주당도 어떠한 방해와 어려움에도 흔들리지 않고 오직 국민, 오직 민생이라는 목적지를 향해 나아가겠다”고 말했다.한 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “민주당은 민생 법안 처리와 국정과제 입법에 더욱 박차를 가하겠다”며 “이번 정기국회에 임하는 민주당 각오는 절실하다”고 했다.그는 또 “새 내각이 추석 전 신속히 진용을 갖추고 국정운영에 전념할 수 있도록 장관 후보자 인사청문회도 책임 있게 진행하겠다”면서 “국민 눈높이에서 능력을 철저히 검증하되 근거 없는 흠집 내기에는 단호히 대응할 것”이라고 강조했다.한 원내대표는 “인사청문회 때문에 민생 입법이 멈추거나 정쟁 때문에 예산 심사가 늦어지는 일이 없게 하겠다”며 “상임위원회를 풀가동해 주택 공급 확대와 부동산 투기 근절, 물가 안정과 소상공인·자영업자 지원을 위한 입법을 처리하겠다”고 밝혔다. 이어 “청년 일자리, 주거, 자산 형성을 뒷받침할 입법도 본회의 통과까지 책임 있게 챙기겠다”고 덧붙였다.이주희 원내대변인은 기자들과 만나 추석 전 인사청문회 마무리 방침과 관련해 “정국 안정과 업무 승계를 위해 속히 마무리하자는 취지”라며 “어차피 (법정 시한인) 20일 내에 처리해야 하고 그걸 산정하면 당연히 9월 내”라고 말했다. 이어 “국민의힘 의원들도 인사가 부당하다고 생각하면 회의 열어 적극 의사 표명을 할 것”이라며 “그게 의원 본분에 맞다. 처리가 지연될 걸 우려하지 않는다”고 했다.