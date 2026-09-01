정부, 네팔에 긴급구호대 44명 파견…실종 국민 수색·구조

세줄 요약 정부가 네팔 홍수 피해 지역에 대한민국 해외긴급구호대 44명을 파견한다. 구호대는 외교부와 KOICA, 소방청 인력으로 구성되며 공군 수송기로 출국해 약 10일간 현지 정부와 협력해 수색·구조와 의료 지원을 수행할 예정이다. 네팔 홍수 피해지에 긴급구호대 44명 파견 결정

외교부·KOICA·소방청 중심의 합동 구호대 구성

실종 국민 포함 피해자 수색·구조에 집중

이미지 확대 수마가 덮친 네팔 베트라와티 마을 31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다.

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정부가 네팔 홍수 피해 지역에 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)를 파견하기로 했다.정부는 1일 민관합동 해외긴급구호협의회 의결을 거쳐 네팔 홍수 피해 지역에 긴급구호대를 파견하기로 결정했다고 밝혔다.KDRT는 대규모 해외 재난이 발생했을 때 재난구호와 인명구조, 의료구호 등을 지원하기 위해 정부 부처와 관계기관 인력으로 구성되는 구호대다. 정부는 그동안 네팔 홍수 피해가 발생한 뒤 구호대 파견을 검토하면서 네팔 당국의 요청을 기다려왔다.구호대는 이규호 외교부 개발협력국장을 단장으로 외교부와 한국국제협력단(KOICA), 소방청 등 총 44명으로 구성된다. 구호대는 이날 밤 공군 수송기를 타고 네팔로 출국할 예정이다. 정부는 앞서 구호대와 장비 수송을 위해 공군 다목적 공중급유수송기 KC-330 ‘시그너스’ 투입을 준비해왔다.구호대는 네팔에 도착한 뒤 약 10일 동안 현지 정부와 협력해 수색·구조 활동을 벌인다. 특히 홍수 발생 이후 연락이 닿지 않고 있는 우리 국민을 포함한 피해자 수색과 구조에 집중할 계획이다.외교부는 “정부는 앞으로도 네팔 정부와 소통을 지속하며 네팔 현지에서 필요로 하는 지원을 제공할 수 있는 방안을 적극 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.