靑 “호르무즈 통항 자유 위한 군사적 기여 방안 검토”

세줄 요약 청와대가 호르무즈 해협 통항 자유를 위해 미국을 포함한 국제사회와 협력 방안을 지속 논의한다. 글로벌 해상 물류망 정상화를 위한 국제적 노력에 참여하며, 실질적·군사적 기여 방안도 한반도 대비 태세와 국내법 절차를 감안해 검토한다. 호르무즈 통항 자유 위한 협력 논의

군사적 기여 방안, 국내법·태세 검토

트럼프, 한국의 비협조 주장 제기

이미지 확대 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 작전을 수행하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 작전을 수행하고 있다. 엑스 캡처

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청와대는 1일 호르무즈 해협 통항과 관련해 미국을 포함한 국제사회와 협력 방안을 지속 논의하고 있으며 군사적 기여 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.청와대 관계자는 지난달 30일(현지시간) 방영된 도널드 트럼프 미국 대통령의 폭스뉴스 인터뷰와 관련한 입장을 묻는 질문에 “미국을 포함한 국제사회와 협력 방안을 지속 논의해왔다”며 “글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위한 국제적 노력에 적극 참여하고 있다”고 말했다.이어 “호르무즈 해협 통항 자유를 위한 실질적·군사적 기여 방안에 대해 한반도 대비 태세와 국내법 절차 등을 종합적으로 감안해 검토하고 있다”며 “정부가 일관되게 추진해온 것”이라고 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 해당 인터뷰에서 주한미군 주둔 규모를 거론하며 “내가 ‘이란과 관련해 조금만 도와줄 수 없겠느냐’고 했더니 그들(한국 정부)이 ‘안 하는 편이 좋겠다’고 답하더라”고 주장했다.트럼프 대통령은 이어 “‘알겠다. 매우 고맙고 감사하다. 하지만 이 일은 기억해두시라. 진심이다’라고 답했다”며 미국을 돕지 않는 동맹을 위해 미국이 비용을 지출할 필요가 없다는 취지의 주장을 폈다.