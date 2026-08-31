‘태백 검룡소에서 두물머리까지’…130㎞ 남한강 도보 순례 마친 與염태영

올해 7번째 우리 강 도보순례

염태영 “내년에도 계속된다”

‘국립 강 공원’ 법 개정 추진

이미지 확대 도보순례 해단식. 염태영 더불어민주당 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 도보순례 해단식. 염태영 더불어민주당 의원실 제공

이미지 확대 강원 태백 검룡소 발대식. 염태영 더불어민주당 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 태백 검룡소 발대식. 염태영 더불어민주당 의원실 제공

이미지 확대 지난 28일 해단식에서 발언하는 염태영 더불어민주당 의원. 염태영 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 28일 해단식에서 발언하는 염태영 더불어민주당 의원. 염태영 의원실 제공

세줄 요약 염태영 더불어민주당 의원이 태백 검룡소에서 양평 두물머리까지 7박 8일간 130㎞를 걷는 남한강 도보 생명순례를 마쳤다. 그는 강도 산·바다처럼 국립공원에 포함돼야 한다며 법 개정 추진 의지를 밝혔고, 내년에도 순례를 이어가겠다고 했다. 태백 검룡소~두물머리 130㎞ 도보 순례 마무리

염태영, 강의 국립공원 지정 법개정 추진 선언

여야 인사 동참, 남한강 생태·문화 가치 점검

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강원 태백 검룡소에서 경기 양평 두물머리까지 7박 8일 동안 약 130㎞를 걷는 ‘남한강 도보 생명순례’를 마친 염태영 더불어민주당 의원은 31일 “”면서 이같이 말했다.염 의원은 서울신문과 통화에서 “현재 강은 국립공원 지정 대상에서 빠져 있다”며 “법 개정 추진을 해볼 생각”이라고 말했다.염 의원은 지난 21일 남한강 발원지인 태백 검룡소를 출발해 28일 북한강과 만나는 양평 두물머리에 도착하는 도보 순례단의 공동 단장을 맡았다.정치권에선 우원식 전 국회의장을 비롯해 민주당 박정·김영진·박지혜·강득구 의원과 조국혁신당 서왕진 의원 등이 참석해 남한강의 생태와 역사·문화적 가치를 살폈다.순례 기간, 남한강의 자연성 회복과 강문화 활성화를 위한 현장 논의도 이어졌다. 강원 영월에서는 남한강 국립공원 간담회를 열어했고, 충북 충주에서는 충주댐 현장 설명회를 통해 기후위기 시대 물관리와을 살폈다. 경기 여주에서는 ‘걷기여행길기본법 정책간담회’를 열어 법 제정 추진 경과와 전국 걷기여행길 운영 현장의 제도 개선 요구사항을 공유하고 향후 협력 방안을 논의했다.우리강 도보 순례는다. 12년 간 중단됐던 순례는 지난해 염 의원이 이어받아 임진강에서 다시 시작됐다.염 의원은 지난 28일 해단식에서 “했다”며 “그 환경을 미래세대에게 그대로 물려줘야 한다”고 했다. 이어 “했다”고 말했다.