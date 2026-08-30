국민의힘 “김승원 법무장관 후보자 지명, 李대통령 공소 취소 전격전 돌입”

장동혁 “李대통령 재판 취소 총대 멜 장관”

정점식 “공소취소 특검 선봉장 장관 세워”

임이자 “법무장관, 사법리스크 방탄막 아냐”

“사법 전체 신뢰도와 직결될 수 있다” 우려도

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표 등 국민의힘 의원들이 지난 28일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 ‘2026 국민의힘 국회의원 연찬회 폐회식’에서 의원들과 기념촬영하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표 등 국민의힘 의원들이 지난 28일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 ‘2026 국민의힘 국회의원 연찬회 폐회식’에서 의원들과 기념촬영하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 국민의힘은 김승원 더불어민주당 의원의 법무부 장관 후보자 지명을 두고 이재명 대통령의 공소 취소를 위한 전격전이라고 비판했다. 공소취소 특검, 배임죄 삭제, 보완수사권 박탈 등을 주도한 인물이라며 방탄 인사라고 주장했다. 김승원 법무장관 후보자 지명에 국민의힘 반발

공소취소 특검·배임죄 삭제 주도 인물로 지목

법무부를 대통령 방탄 인사로 규정하며 비판

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국민의힘이 법무부 장관 후보자로 김승원 더불어민주당 의원이 지명된 데 대해 ‘이재명 대통령을 위한 공소 취소 전격전 돌입 선언’이라고 30일 비판했다. 그동안 이 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소 필요성을 강하게 주장해 온 김 의원에게 ‘보은성 인사’를 했다는 것이다.장동혁 대표는 이날 페이스북에 “‘대장동 변호인’ 출신 김 의원은 소위 ‘공소취소모임’ 공동 대표를 맡고, 공소취소 특검법 발의에 앞장섰던 인물”이라고 꼬집었다. 이어 “이 대통령이 걸려 있는 ‘배임죄 삭제 법안’을 발의하고, 법제사법위원회 간사로 ‘검찰의 보완수사권 완전 박탈’까지 주도했다”며 “이 대통령이 결국 본인 재판 취소에 총대를 멜 법무부 장관을 낙점한 것”이라고 비판했다.정점식 원내대표는 “김 의원은 지난 민주당 의원 워크숍에서 서영교 법사위원장과 함께 ‘공소취소 특검 추진’을 공식 선언했다”며 “이 대통령의 재판을 삭제하기 위해 공소취소 특검의 선봉장을 장관직에 세워두겠다는 것”이라고 했다.임이자 정책위의장은 “이번 개각에서 이해하기 어려운 인사는 바로 김승원 법무부 장관 후보자”라고 했다. 이어 “판사 경력 위주의 편향된 실무 경험만으로 복잡다단한 법무행정을 총괄하고 엄정한 형사 사법 체계를 수호할 수 있을지 우려스럽다”며 능력에 대한 의구심을 내비쳤다. 임 정책위의장은 “법무부 장관은 정권의 사법리스크를 방어하는 방탄막이나 정권의 정치적 하명을 수행하는 자리가 아니다”라고 했다.최보윤 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “보완수사권 폐지를 주도했던 분이 법무부 장관으로 내정된 건 굉장히 우려스럽다. 합당한 대책을 내놓아야 한다”고 했다. 논평에서는 “국민이 요구한 국정 기조 쇄신에 돌아온 답은 좌클릭과 방탄”이라며 “법무부를 대통령 방탄의 마지막 퍼즐로 채우겠다는, 무도한 대국민 선언”이라고 했다.윤상현 의원도 “법무행정이 대통령 개인의 사건과 연결돼 있다는 의심을 국민이 거두지 못한다면 그 부담은 사법 전체의 신뢰로 직결되게 된다”고 했고, 주진우 의원은 “공소취소를 맹세한 대가가 아니겠나. 국정 운영은 뒷전이고 이재명 방탄만 신경 쓰는 것을 국민들이 다 안다. 사적 이익을 위한 명백한 인사권 남용이다. 이재명 지지율은 더 폭락할 것이다”라고 했다.