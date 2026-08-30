李대통령 개각…법무장관 김승원, 경제부총리 이형일 발탁

국토부 홍지선 전 1차관, 중기부 이소영 의원

국방부 강신철 전 한미연합사 부사령관

성평등가족부 용혜인 의원

이미지 확대 강훈식 비서실장, 2차 개각 인사 발표 강훈식 비서실장, 2차 개각 인사 발표

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 강훈식 비서실장이 30일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다.

강 비서실장은 브리핑을 통해 재정경재부 장관에는 이형일 1차관을, 법무부 장관에 더불어민주당 김승원 의원을, 국방부 장관에는 강신철 전 연합사 부사령관을 지명했다고 밝혔다. 또한 성평등가족부 장관에는 기본소득당 원내대표인 용혜인 의원을, 국토부 장관에는 홍지선 2차관을, 중소벤처기업부 장관에는 민주당 이소영 의원을, 국가인공지능전략위원회 부위원장에 하정우 전 AI수석을 지명했다. 또한 대통령 정무특별보좌관 김경수 전 경남지사를, 대통령비서실 AI미래기획수석비서관에는 조국혁신당 이해민 의원을, 대통령비서실 메가프로젝트 보좌관에 이원주 기후환경부 에너지전환정책실장을 발탁했다고 밝혔다. 2026.8.30

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 강훈식 비서실장이 30일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다.

강 비서실장은 브리핑을 통해 재정경재부 장관에는 이형일 1차관을, 법무부 장관에 더불어민주당 김승원 의원을, 국방부 장관에는 강신철 전 연합사 부사령관을 지명했다고 밝혔다. 또한 성평등가족부 장관에는 기본소득당 원내대표인 용혜인 의원을, 국토부 장관에는 홍지선 2차관을, 중소벤처기업부 장관에는 민주당 이소영 의원을, 국가인공지능전략위원회 부위원장에 하정우 전 AI수석을 지명했다. 또한 대통령 정무특별보좌관 김경수 전 경남지사를, 대통령비서실 AI미래기획수석비서관에는 조국혁신당 이해민 의원을, 대통령비서실 메가프로젝트 보좌관에 이원주 기후환경부 에너지전환정책실장을 발탁했다고 밝혔다. 2026.8.30

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이미지 확대 李대통령, 법무부 장관 후보자에 김승원 민주당 의원 지명 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령은 30일 법무부 장관 후보자에 김승원 국회 법제사법위원회 더불어민주당 간사를 지명했다. (청와대 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.8.30/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 李대통령, 법무부 장관 후보자에 김승원 민주당 의원 지명 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령은 30일 법무부 장관 후보자에 김승원 국회 법제사법위원회 더불어민주당 간사를 지명했다. (청와대 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.8.30/뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령이 법무장관에 김승원 의원, 경제부총리에 이형일 전 차관을 지명하고 국방·국토·중기·성평등가족부 장관 후보자도 함께 발표했다. AI전략위와 정무특보 인선도 포함됐다. 법무장관 김승원, 경제부총리 이형일 지명

국방·국토·중기·성평등가족부 인선 발표

AI전략위·정무특보 등 추가 인사 포함

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이재명 대통령은 30일 신임 법무부 장관 후보자로 더불어민주당 재선 김승원 의원을 지명했다. 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로는 이형일 전 재정경제부 1차관, 국방부 장관 후보자로는 강신철 전 한미연합사 부사령관을 각각 발탁했다.강훈식 대통령 비서실장은 이날 춘추관에서 6명의 장관 후보자와 AI전략위원회 부위원장, 청와대 AI미래기획수석과 메가프로젝트 보좌관 내정, 대통령 정무특보 위촉 인사를 발표했다.이 대통령은 국토교통부 장관 후보자로는 홍지선 전 국토교통부 1차관, 중소벤처기업부 장관 후보자로는 재선의 더불어민주당 이소영 의원을, 성평등가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 의원을 각각 지명했다.AI미래기획수석에는 이해민 조국혁신당 의원, 메가프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장, AI전략위 부위원장에는 하정우 전 AI미래기획수석을 각각 내정했다. 또 대통령 정무특보에는 김경수 전 경남지사를 위촉했다.강 실장은 “이번 인사는 대한민국이 나아가야 할 전사회적 대전환을 선도하기 위한 인사”라며 “역동성과 전문성을 갖춘 새로운 리더십으로 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들고 대체불가 대한민국으로의 도약을 이끌 것”이라고 밝혔다.특히 법무부 장관 후보자로 발탁된 김승원 의원에 대해 강 실장은 “판사 출신으로 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있는 재선 의원”이라며 “형사 사법 체계 개편 취지를 누구보다도 깊이 이해하고 있는 만큼 피해자의 권리를 최우선으로 보호하며 새로운 형사 사법 체계를 빠르게 안착시킬 것으로 기대한다”고 했다.