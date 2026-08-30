[속보] 경제부총리에 이형일 재경부 1차관… 성평등부 장관에 용혜인 지명

세줄 요약 이형일 재경부 1차관이 경제부총리 겸 재경부 장관 후보자로 발탁되고, 용혜인 의원은 성평등가족부 장관 후보자로 지명됐다. 국토부 홍지선 2차관, 중기벤처부 이소영 의원, 국방부 강신철 전 부사령관 등도 새 내각 후보군에 올랐다. 경제부총리·장관 후보자 대거 인선 발표

용혜인·이소영·김승원 등 정치권 발탁

AI·정무 라인까지 새 참모진 재편

이미지 확대 이형일 재정경제부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘제71차 물가관계차관회의’를 주재하고 있다. 2026.7.2 재정경제부 제공 닫기 이미지 확대 보기 이형일 재정경제부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘제71차 물가관계차관회의’를 주재하고 있다. 2026.7.2 재정경제부 제공

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