[속보] 경제부총리에 이형일 재경부 1차관… 성평등부 장관에 용혜인 지명

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[속보] 경제부총리에 이형일 재경부 1차관… 성평등부 장관에 용혜인 지명

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-30 11:40
수정 2026-08-30 11:42
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  • 경제부총리·장관 후보자 대거 인선 발표
  • 용혜인·이소영·김승원 등 정치권 발탁
  • AI·정무 라인까지 새 참모진 재편
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이형일 재정경제부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘제71차 물가관계차관회의’를 주재하고 있다. 2026.7.2 재정경제부 제공
이형일 재정경제부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘제71차 물가관계차관회의’를 주재하고 있다. 2026.7.2 재정경제부 제공


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