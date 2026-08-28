자폭드론 전투실험 실패 원인은 ‘조립 실수’...“무인기는 정상”

“추가 발사 시험 없이 다음달 마무리 예정”

이미지 확대 지난 25일 부산 남방해역에서 진행된 해군 자폭용 드론 해상 운용 검증 전투실험에서 자폭용 드론(무인기)이 이륙 직후 해상으로 추락하고 있다. 이날 드론이 무인수상정을 타격하는 방식으로 진행될 예정이었던 전투실험은 마라도함에서 두차례 이륙한 드론이 해상에 곧바로 추락해 진행되지 못했다. 2026.8.26. 부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 부산 남방해역에서 진행된 해군 자폭용 드론 해상 운용 검증 전투실험에서 자폭용 드론(무인기)이 이륙 직후 해상으로 추락하고 있다. 이날 드론이 무인수상정을 타격하는 방식으로 진행될 예정이었던 전투실험은 마라도함에서 두차례 이륙한 드론이 해상에 곧바로 추락해 진행되지 못했다. 2026.8.26. 부산 연합뉴스

세줄 요약 국방과학연구소는 해군 자폭드론 해상발사 전투실험 실패 원인이 발사관의 뒤틀린 조립 때문이라고 밝혔다. 왼쪽 개폐문 정렬 이상으로 추력이 비뚤어지며 자세가 불안정해졌고, 무인기와 전체 시스템은 정상으로 확인됐다. 해군 자폭드론 해상발사 실험, 발사 직후 추락

원인은 발사관 조립 실수, 무인기 자체는 정상

ADD, 추력 변형과 자세 불안정 발생 설명

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지난 25일 해군의 자폭드론 해상발사 전투실험에서 발사 직후 바다로 추락한 것은 무인기 발사관의 단순 결함 탓인 것으로 조사됐다.국방과학연구소(ADD) 관계자는 28일 기자들과 만나 자폭무인기 해상추락 원인에 대한 초동 분석결과를 이같이 밝혔다.구체적으로 발사대를 구성하는 발사관이 뒤틀려 설치된 것이 발단이 됐다. ADD 관계자는 “이번 사건의 주요 원인은 자폭드론의 하단 발사관의 왼쪽 개폐문 정렬 이상에 따른 추력 변형 손상이 주요 원인”이라고 설명했다. 이어 “이 변형은 자폭드론 발사 초기 추진체의 반발력 불균형을 발생시켰으며, 이 같은 추력 편향에 의해 드론의 과도한 자세 불안정을 유발했다”고 덧붙였다.ADD 관계자는 “무인기와 전체시스템의 작동상태는 정상으로 확인됐다”며 “이번과 같은 현상이 발생한 것은 처음으로, 향후 개발자로서 선제적으로 고려해야 할 많은 부분을 확인했다”고 말했다.이번 중형 자폭무인기 사업은 지난 2024년 시작된 ADD의 핵심기술 연구개발 사업 중 하나다. 저궤도 위성 통합 연동 및 자동표적인식(ATR) 기능 확보 등이 목표로 제시됐다. ADD 측은 이미 수십차례에 걸친 지상 시험발사를 통해 중형 자폭무인기 운용 관련 핵심기술을 확보한 상태라며, 해상에서의 추가 발사시험 없이 계획대로 내달 중 사업을 마무리할 계획이라고 밝혔다.앞서 해군과 ADD는 지난 25일 남해상의 대형수송함 마라도함(LPH, 1만 4500t급)에서 중형 자폭무인기를 해상에서 운용하는 첫 전투실험을 진행했지만, 두 차례 날린 자폭무인기 모두 수 초 정도 날다가 바다로 추락했다.