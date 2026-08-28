민주당 “JTBC 유튜브 ‘인혁당 조롱 사태’ 당 차원에서 대응하겠다”

최민희 “노웅래 전 의원 억울함까지 조롱”

김민석 “미디어 윤리 만들어 가는 차원”

당 ‘미디어 공공성 강화’ TF서 대응할 듯

혁신당 격한 반응 “기업회생 인가 불허”

이미지 확대 대화 나누는 김민석 민주당 대표-최민희 최고위원 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표와 최민희 최고위원이 28일 오전 인천 영종구 인스파이어 호텔 볼룸홀에서 열린 최고위원회의에서 웃으며 이야기를 나누고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 대화 나누는 김민석 민주당 대표-최민희 최고위원 김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표와 최민희 최고위원이 28일 오전 인천 영종구 인스파이어 호텔 볼룸홀에서 열린 최고위원회의에서 웃으며 이야기를 나누고 있다.

이미지 확대 더불어민주당 최고위원회의 더불어민주당 지도부가 28일 인천 인스파이어 호텔에서 열린 최고위원회의에 앞서 인사하고 있다. 왼쪽부터 서미화·최민희 최고위원, 김민석 대표, 한병도 원내대표, 박선원·한민수·전용기 최고위원. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 최고위원회의 더불어민주당 지도부가 28일 인천 인스파이어 호텔에서 열린 최고위원회의에 앞서 인사하고 있다. 왼쪽부터 서미화·최민희 최고위원, 김민석 대표, 한병도 원내대표, 박선원·한민수·전용기 최고위원.

세줄 요약 민주당이 JTBC 유튜브에서 인혁당을 희화화한 발언에 대해 당 차원 대응을 예고했다. 최민희 최고위원은 독재의 사법살인을 조롱한 일이라며 역사 왜곡이라고 비판했다. 김민석 대표도 선을 넘은 발언이라며 실질적 반성과 사과를 요구했다. JTBC 유튜브 인혁당 조롱 발언에 민주당 대응 예고

최민희, 역사 왜곡·희생자 조롱이라며 강하게 비판

미디어 공공성 강화 TF로 바꾸고 윤리 정비 추진

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더불어민주당은 28일 JTBC 유튜브 방송에서 ‘인민혁명당 재건위 사건’(인혁당)을 희화화하는 발언을 한 데 대해 직접 대응하겠다고 밝혔다. 앞서 김민석 대표는 전날 페이스북을 통해 “인혁당 사형 발언은 선을 넘었다”며 “최상의 실질적 반성과 사과가 필수적”이라고 밝힌 바 있다.최민희 민주당 최고위원은 이날 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 최고위원회의에서 “특별히 한 종편 유튜브 채널에서 인혁당을 조롱한 사태에 대해서는 말씀을 안 드릴 수가 없다”며 “인혁당은 독재자 박정희의 사법살인이다. 억울하게 희생된 민주주의의 희생양이 된 분들을 조롱하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 말했다.그러면서 “뉴라이트가 나오면서 독립운동을 폄훼하고 조롱했고 지금 ‘일베’(일간베스트 저장소) 문화는 민주주의를 조롱한다”며 “그것이 이제는 인혁당 희생자들을 조롱하는 지경에 이르렀다. 이건 역사 왜곡이다. 단순한 사과로 끝내서는 안 된다”고 주장했다.특히 최 최고위원은 “그 채널의 유튜브는 노웅래 전 의원의 억울함까지도 조롱했다”며 “이 부분에 대해서는 좀 더 살펴보고 당 차원에서 대응하겠다”고 강조했다.이어 “특별히 노 전 의원 건 관련해 위법적 증거 수집은 반헌법적인 행태”라며 “이를 가지고 노 전 의원을 조롱하는 것은 좌시해서는 안 된다”고 했다.최 최고위원은 “저희가 애초 언론개혁 태스크포스(TF)로 했던 TF 명칭을 미디어 공공성 강화 TF로 바꾸기로 했다”고 덧붙였다.이에 대해 김 대표는 추가 발언을 통해 “미디어 공공성 강화 특위를 최 최고위원이 맡아주시기로 했다”며 “언론은 아니지만 약간의 언론적 성격도 가지고 있는 미디어로서의 유튜브와 그렇지 않은 일반 언론, 레거시까지 다 포함한 것”이라고 설명했다.이어 “오늘 제기된 인혁당 건 등에 대한 문제 제기를 포함해서 기존에 있었던 다양한 미디어의 크고 작은 교정 사항들이 있을 것”이라며 “당은 전통적인 의미의 언론의 자유, 표현의 자유를 침해하는 방식이 아닌 미디어 윤리를 만들어 가는 차원에서 준비하겠다”고 강조했다.앞서 조국혁신당에선 JTBC 유튜브 방송이 혁신당 당명 변경을 조롱하는 과정에서 인혁당 희생자를 조롱하는 표현을 사용한 데 대해 격한 반응이 쏟아졌다.박병언 혁신당 대변인은 전날 페이스북을 통해 “JTBC, 기업회생 인가 불허되어야 한다”며 “대한민국의 방송사로서 존립할 까닭이 없는 매체”라고 주장했다.