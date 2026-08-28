지지율 방어 나선 與… ‘조작기소 특검’보다 ‘민생 입법’ 풀액셀

민주 새 지도부 출범 후 첫 워크숍

이미지 확대 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 김민석(앞줄 왼쪽 네 번째) 대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 27일 인천 인스파이어 호텔에서 열린 의원 워크숍에서 ‘대한민국 대도약’이 적힌 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 김민석(앞줄 왼쪽 네 번째) 대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 27일 인천 인스파이어 호텔에서 열린 의원 워크숍에서 ‘대한민국 대도약’이 적힌 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 민주당이 지지율 하락 국면에서 조작기소 특검의 공소취소권 부여보다 민생 입법과 예산으로 정부를 뒷받침해야 한다는 목소리를 키웠다. 김민석 대표는 중도 보수 확장 필요성을 강조했고, 정청래 전 대표의 무중도론을 공개 비판하며 당내 노선 갈등도 드러났다 지지율 하락 속 민생 입법 우선 기조

조작기소 특검 공소취소권 신중론 확산

김민석·정청래 노선 갈등 공개 표출

2026-08-28 5면

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이재명 대통령과 더불어민주당의 지지율이 지방선거 이후 하락세를 보이면서 여당 내에서 ‘공소취소’ 권한을 가진 조작기소 특검에 대한 신중론이 고개를 들고 있다. 민주당은 27일 김민석 체제 출범 이후 처음으로 정기국회 대비 의원 워크숍을 열고 당의 방향성에 대해 논의했다.민주당은 이날 인천 영종구 인스파이어호텔에서 정기국회 대비 국회의원 워크숍을 진행했다. 여당의 주요 입법 과제 논의는 물론 최근 이 대통령과 여당 지지율이 약세인 만큼 민심 회복을 위한 조치 등이 필요하다는 목소리도 나온 것으로 알려졌다.최근 당 일각에선 조작기소 특검에 공소취소 권한을 부여해야 한다는 주장이 나오고 있지만 의원 상당수는 부정적인 입장을 보이고 있다. 김영진 의원은 MBC 라디오에서 “많은 민주당 의원들이 (공소취소 특검이) 국정과제 제1번이라고 생각하지 않는다”며 “어려워진 민생 등의 문제를 해결하는 데 더 집중해야 한다”고 강조했다. 김한규 원내정책수석부대표는 라디오에서 “일단 민생을 챙기는 일을 먼저 해야 하지 않나”라며 “국민적 공감대를 덜 얻는 법안을 (처리)할 수는 없는 것 같다”고 밝혔다.이날 워크숍에서 김민석 대표는 전당대회 경쟁자였던 정청래 전 대표에게 감사패를 전달했다. 그러면서도 연설에서는 “정 전 대표는 대표적인 ‘중도는 없다’론자다. 중도는 없고 소위 우리라고 하는 우리 진영의 단결에 기초해서 승리할 수 있다고 보는 입장”이라며 그의 노선을 비판했다. 또 “그에 반해 저나 대통령은 비슷한 생각일 텐데 우리의 전통적인 지지 기반에 중도 보수로의 확장이 필요하다고 본다”고 말했다.그러자 정 전 대표는 페이스북에 “내가 말한 ‘중도가 없다’는 말은 여당은 여당다울 때 중도가 여당을 지지하고 야당이 야당다울 때 야당을 지지한다는 의미”라며 “거두절미 앞뒤를 자르고 본인이 듣고 싶은 말만 하고 전당대회 경쟁자의 실명을 거명하며 일방적으로 주장한 것은 거의 폭력”이라고 적었다. 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원도 “무도한 마이크 독재”라고 반발했다.이에 김 대표는 엑스(X)에 “불편을 드렸다면 이해를 구한다”며 “저와 다른 목소리에 교육과 토론의 마이크를 공평히 제공할 것”이라고 썼다.한편 이날 발표된 전국지표조사(NBS·전화면접조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참고)에선 이 대통령의 지지율은 2주 전 조사보다 1%포인트 높은 50%로 집계됐다.